"Não somos ainda uma equipe estável": o que disse Luís Castro sobre a derrota do Grêmio para o Fluminense

Grêmio foi superado pelo Fluminense por 2 a 1. THIAGO RIBEIRO / AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/ESTADÃO CONTEÚDO

A estreia gremista no Brasileirão 2026 não foi como o torcedor desejava. O Grêmio perdeu para o Fluminense, no Maracanã, por 2 a 1, em partida marcada por erros defensivos da equipe gaúcha.

O técnico Luís Castro fez elogios à atuação do time, que quase empatou nos minutos finais, o que reforça uma reação tricolor. Mesmo assim, o português reconheceu que ainda há muito para melhorar.

Após a partida, o treinador concedeu entrevista coletiva e fez uma avaliação do jogo. Da mesma forma, explicou algumas opções na escalação, dentre elas no meio de campo.

Confira abaixo o que foi abordado na coletiva.

Avaliação da partida

Por mais que não goste de falar sobre partidas anteriores nas coletivas — como ele mesmo reforça — foi inevitável fazer uma leve comparação entre a atuação gremista no Gre-Nal 449 e na derrota para o Fluminense. Luís Castro ressaltou que o jogo contra o Inter deixou o time "em baixa", mas que o elenco reagiu e deu uma melhor resposta no jogo desta quarta.

— Dois contextos difíceis. Nós demos uma melhor resposta hoje (quarta) do que demos no jogo passado. Acho que houve uma grande reação, acho que a equipe criou situações para chegar ao gol do empate e depois tentar algo mais — disse o português, que ainda reforçou:

— Acho que a equipe, ao longo do jogo, não merecia ter perdido esta partida.

Luís Castro também destacou que o time disputou poucas partidas em 2026. Sendo assim, ele ainda não conseguiu tirar dos jogadores o que considera ideal para o time:

— As fragilidades que nós evidenciamos e vamos evidenciando defensivamente, ao longo da pré-temporada que ficou para trás, não estão totalmente resolvidas. Não somos ainda uma equipe estável, nem ofensivamente, nem uma equipe estável defensivamente. Mas é um processo normal. Temos o primeiro jogo do campeonato feito e temos meia dúzia de jogos do Estadual. Acho que é um processo normal.

Ausência de jogadores entre os relacionados

Da lista de jogadores escolhidos pelo técnico para estarem no Maracanã, a ausência de três nomes foi motivo de questionamento: Roger, Gabriel Mec e Cuéllar. Sobre os dois jovens, Castro disse que teve de optar por outros nomes, como Pavon e Enamorado. O argentino, inclusive participou da jogada do gol gremista.

— Pavon foi um jogador determinante para mudar o rumo do jogo — falou Castro.

Já sobre o volante colombiano, a ausência foi apenas por opção da comissão técnica:

— O Cuéllar foi uma questão de opção, o jogador não está com problemas físicos. Mas nós tendo 30 jogadores como temos, alguém tem que ficar fora.

Mudança no meio de campo

Se o time do primeiro tempo do Gre-Nal 449 tinha Arthur, Tiaguinho e Cristaldo, com um esquema mais propositivo de jogo, o time contra o Fluminense seguiu na mesma linha do que foi visto na segunda etapa do clássico pelo Gauchão. Dodi e Edenilson fizeram companhia a Arthur, dando maior poder de marcação, mas com menos criatividade no setor.

— Mexemos no meio porque tivemos muito desgaste no último jogo. Achamos que devíamos mexer em uma zona em que a equipe tem muito desgaste — explicou o português, que completou:

— Sabíamos que íamos ter alguns momentos de grande intensidade no jogo e que podíamos ter que defender um pouco mais atrás. Então, optamos por esse tipo de jogador. Mas não foi por Edenilson e por Dodi que perdemos o jogo.

Luís Castro pediu cautela com os jogadores jovens, como Tiaguinho, que elogiou a qualidade, mas reforçou ser um atleta em formação, tal qual os demais da mesma faixa etária. Ele disse na entrevista coletiva após a partida que confia no elenco e que o começo de trabalho não tem sido fácil.

— Tenho muita confiança nos jogadores. Tenho confiança naquilo que é o trabalho. Não tem sido um começo muito fácil. Tem sido de muita complexidade, mas nós sabemos para onde queremos ir — ressaltou.

Erro no segundo gol

do Fluminense

O golaço de Lucho Acosta, com assistência de Renê, escancarou um erro de marcação do Grêmio na partida. No momento da cobrança de escanteio, os 11 jogadores gremistas estão dentro da área, o que deu liberdade para o meia argentino finalizar livre, próximo da meia-lua.