Morre Sérgio Ilha Moreira, ex-dirigente responsável pela criação da estrela dourada na bandeira do Grêmio

Em 2025, Sérgio recebeu o título de Associado Benemérito. Guilherme Testa / Grêmio/Divulgação

Morreu nesta quinta-feira (29), aos 85 anos, o ex-dirigente e conselheiro jubilado do Grêmio Sérgio Ilha Moreira. Ao longo de sua trajetória, ele atuou no Tricolor como vice-presidente, conselheiro, assessor e diretor. Em 2025 recebeu o título de Associado Benemérito.

O clube divulgou nota de pesar sobre a morte do ilustre torcedor, destacando que "Sérgio construiu uma trajetória profundamente entrelaçada à história do Grêmio" e que sempre foi "pautado pelo compromisso institucional e pela defesa dos valores do Tricolor". A causa da morte não foi informada.

Moreira ingressou na vida gremista em 1967, como assessor do departamento de futebol, participando da campanha do hexacampeonato gaúcho.

Foi vice-presidente nas gestões de Hermínio Bittencourt (1968) e Flávio Obino (1969 e 1970), além de comandar a Diretoria de Relações Públicas durante a gestão do presidente José Alberto Guerreiro, entre 1999 e 2002.

Sérgio Ilha Moreira foi responsável, em 1970, pela criação da estrela dourada na bandeira do Grêmio, em homenagem ao campeão mundial Everaldo.

Advogado, construiu uma carreira na política do Rio Grande do Sul, tendo sido deputado estadual entre 1971 e 1987. Em 2023, foi o responsável pela reinstalação da estátua em homenagem ao Torcedor Gremista, que hoje ornamenta a esplanada da Arena.