Monsalve celebra volta com gol, mas lamenta empate contra Juventude na Arena

Monsalve entrou no segundo tempo e fez golaço. Jonathan Heckler / Agencia RBS

Voltando de lesão, o meia Monsalve foi o destaque do Grêmio no empate com o Juventude, que definiu as quartas de final do Gauchão. No final de semana que vem, o Tricolor recebe o Novo Hamburgo em jogo único.

O colombiano celebrou o golaço marcado aos 40 minutos do segundo tempo, mas lamentou que o time não tenha conseguido segurar a vitória.

— Graças a Deus pude voltar com um gol, mas estou triste porque a gente deixou escapar esse resultado que era muito importante para nós — declarou o colombiano.

Este foi o primeiro jogo de Monsalve no ano. Ele não jogava desde novembro do ano passado. No começo de janeiro, durante a pré-temporada, o colombiano apresentou um quadro de exacerbação de lesão ligamentar tornozelo direito, que havia acontecido no final de 2025.

O clube informou que a correção do problema aconteceria através de procedimento cirúrgico com a previsão de retorno aos gramados em três meses. Mas a opção foi por tratamento convencional, o que encurtou o prognóstico de retorno.

Além de voltar a jogar, meio-campista acabou com sua seca de gols. A última vez que ele havia marcado havia sido em fevereiro de 2025, em partida contra o Ypiranga.

