Meia do Grêmio vira alternativa para enfrentar o Juventude

Desde 2024 no Grêmio, Monsalve acumula 50 jogos, seis gols e cinco assistências. Rodrigo Fatturi / Grêmio/Divulgação

A atividade de reapresentação do Grêmio contou com a presença de Monsalve entre os atletas que não participaram da estreia do Brasileirão. Recuperado de lesão, o meia ainda não atuou sob o comando de Luís Castro em 2026 e se torna opção para o jogo deste sábado (31), contra o Juventude, pela sexta e última rodada da fase de grupos do Gauchão.

No começo de janeiro, durante a pré-temporada, o colombiano apresentou um quadro de exacerbação de lesão ligamentar tornozelo direito, que havia acontecido no final de 2025. O clube informou que a correção do problema aconteceria através de procedimento cirúrgico com a previsão de retorno aos gramados em três meses.

A posição de "camisa 10" enfrenta uma pequena turbulência neste começo de temporada, após o baixo rendimento de Cristaldo, durante 45 minutos, no Gre-Nal 449. Os reservas do argentino, Willian e Edenilson, também não se firmaram no setor. Desde 2024 no Grêmio, Monsalve acumula 50 jogos, seis gols e cinco assistências.