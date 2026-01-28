Luís Castro revive passado no Rio em estreia do Grêmio no Brasileirão

Na primeira experiência no futebol brasileiro, Luís Castro treinou o Botafogo. Vítor Silva / Botafogo

A estreia do Grêmio no Campeonato Brasileiro também marca um reencontro para o técnico Luís Castro. O português retorna ao Rio de Janeiro, palco de sua estreia no futebol nacional à frente do Botafogo.

O trabalho conduzido por Luís Castro no Botafogo durou pouco mais de um ano e três meses, entre 2022 e 2023, período de reformulação e início da era SAF de John Textor.

Foram 81 jogos, com 44 vitórias, 15 empates e 22 derrotas. A passagem, que teve a eliminação precoce no Carioca como um percalço, ficou marcada pela arrancada expressiva no Brasileirão.

A saída, em junho de 2023, gerou surpresa. O Botafogo liderava o campeonato com folga – sete pontos à frente do Grêmio, então vice-líder – quando Castro aceitou uma proposta milionária do Al-Nassr, de Cristiano Ronaldo, na Arábia Saudita.

Legado deixado no Botafogo

A reportagem de Zero Hora conversou com jornalistas para detalhar quais foram os principais pilares deste trabalho.

Apesar da curta passagem de Castro no clube carioca, a comentarista Jéssica Cescon, dos canais Globo/SporTV, aponta como principal virtude a consolidação de um perfil de equipe.

— Apesar da saída repentina, ele deixou um legado de identidade no clube. Soube assimilar rapidamente a proposta do Botafogo Way e conseguiu consolidar um modelo de jogo na equipe, de um futebol agressivo, ofensivo, vertical. A capacidade de mobilização da equipe e de vender essa ideia, de um futebol com características bem definidas, foi a principal marca de Luís Castro.

Para Eraldo Leite, comentarista da Rádio Tupi, do Rio de Janeiro, o treinador foi peça importante na recuperação e ascensão da equipe no período.

— A passagem foi de boa para excelente. Ele fez um trabalho de recuperação de um time que vinha de Série B, resgatando a consciência de grandeza do clube e da importância de cada jogador. Luís Castro conseguiu construir um terreno pavimentado no Botafogo. Apesar dos percalços no início de trabalho, conseguiu fazer coisas muito boas na sequência.

Comentarista da Rádio CBN, Carlos Eduardo Eboli fez questão de apontar os méritos na montagem de um sistema de jogo e na potencialização individual e coletiva do elenco.

— O grande mérito foi potencializar vários jogadores, com nota 7, jogarem 8, 9. O Botafogo teve uma arrancada avassaladora e terminou o primeiro turno, já sob o comando do Bruno Lage, com o melhor primeiro turno da história do Brasileirão. Luís Castro montou um time muito seguro na parte defensiva, de transição rápida, abertura do campo com velocistas. Os jogadores cresceram individualmente a partir do encaixe coletivo. Ele deixou o trabalho em alta no Botafogo. No início, ele demorou a encaixar o time.

Virada de página para o Grêmio

Diante do Fluminense, o Grêmio terá a oportunidade de dar uma resposta rápida após o insucesso no clássico Gre-Nal.

Depois do resultado de 4 a 2 para o Inter, no último domingo, o comandante gremista admitiu o impacto negativo e a necessidade de uma remontada para a sequência.

— Gre-Nal tem sempre um significado muito grande. Causa sempre um impacto negativo. Uma equipe que sofre em 9 minutos 3 gols, tens que tirar ilações do jogo. Não podemos nos desequilibrar como nos desequilibramos. Fundamental, é recuperar mentalmente a equipe.

O encontro de tricolores será nesta quarta-feira (28), às 19h30, no Estádio do Maracanã, na largada do Brasileirão 2026.