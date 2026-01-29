Luís Castro reconhece dificuldades em início de ano do Grêmio, mas aposta em recuperação: "É um processo normal"

Luís Castro falou sobre início de trabalho no Grêmio. Lucas Uebel / Divulgação Grêmio

Luís Castro reconheceu que ainda resta um longo caminho a percorrer para encontrar a formação ideal do Grêmio. Após a derrota por 2 a 1 para o Fluminense, na estreia do Brasileirão, o técnico disse que o time ainda mostra dificuldades para defender e ser criativo.

Duas qualidades que fizeram falta durante a última temporada. E que as soluções ainda, depois de seis gols sofridos contra equipes da Série A, não foram encontradas neste início de 2026.

A comissão técnica esperava passos mais firmes neste início de temporada. A expectativa era de que a equipe chegaria na estreia do Brasileirão mais equilibrada. Mas os deslizes mostrados no Gre-Nal e as dificuldades da última quarta-feira no Maracanã resultaram em duas derrotas. Em sua entrevista coletiva, o treinador assumiu que o momento é de buscar soluções.

— Não vou dar desculpas pelo tempo, pela falta de um ou outro jogador. Não é momento para isso. As fragilidades que evidenciamos, e temos feito ao longo da pré-temporada, não estão resolvidas. Não somos ainda uma equipe estável, nem ofensivamente ou defensivamente. É um processo normal, tenho confiança nos jogadores e no que é o trabalho. Não tem sido um começo fácil, mas sabemos para onde queremos ir — projetou.

A grande surpresa para a partida contra o Fluminense foi a escalação do meio-campo. O treinador explicou que precisa ter cuidado para não expor Tiaguinho, destaque no início do Gauchão. E que buscava uma equipe mais capacitada para defender, com as entradas de Dodi e de Edenilson.

— Nós temos que ter muito cuidado ao falar dos mais jovens, são jogadores em construção. Acusam muito a titularidade. Temos que ter cuidado com o que fazemos com eles. Tivemos o Gre-Nal no domingo, poucos dias. Vocês não esperavam que depois de um resultado como tivemos, não faria nada. Que deixaria os mesmos. Temos que dar sinais para a equipe que não é normal, que temos que mudar. A opção foi por eles, para dar mais capacidade. Poderíamos ter que defender um pouco mais atrás. Não foi por Edenilson e Dodi que perdemos o jogo — disse.

Líder no vestiário, e um dos jogadores mais experiente do grupo, Marcos Rocha reconheceu que o momento é complicado. O lateral explicou que o início de temporada sem tempo para uma preparação adequada cobra um preço neste início de ano.

— Não estamos com a bateria cheia para render. Ainda não encontrei minha parte técnica e física. mas é só no trabalho, no dia a dia. em uma sequência de quatro, cinco jogos, é difícil para mim. Confiamos no trabalho e no que está sendo construindo dentro do Grêmio — explicou o lateral.

Sem muito tempo para ajustes nos treinos com a próxima partida marcada para sábado, Luís Castro deve apostar em uma escalação alternativa. O jogo contra o Juventude pode ter o retorno de Miguel Monsalve. Além do meia, Gabriel Mec e Roger também devem ser relacionados para a partida.

A dupla não viajou com o grupo para a partida no Rio de Janeiro. Quem deve seguir sem espaço nos planos é Cuéllar. O treinador explicou que o volante não tem lesão, mas o planejamento é dar oportunidades a outras peças.