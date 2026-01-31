Luís Castro faz mistério sobre prioridade na sequência da temporada: "Sempre será ganhar o próximo jogo"

O Grêmio não conseguiu encerrar a fase classificatória do Gauchão 2026 com vitória. Na tarde deste sábado (31), o Tricolor ia conquistando os três pontos até os acréscimos, quando viu o Juventude buscar o empate por 1 a 1, na Arena.
Agora, terá de definir prioridades para a sequência. No final de semana, disputará as quartas de final do Estadual diante do Novo Hamburgo. Antes disso, na quarta-feira (4), duelará com o Botafogo pela Série A. O técnico Luís Castro fez mistério sobre as escolhas para os próximos dois jogos.
— Agora a nossa preocupação fundamental é atacar o próximo jogo do Brasileirão. Essa é a nossa prioridade. Felizmente temos três dias (de preparação) entre os jogos, o que não acontece por vezes. E isso nos permite ter todos os jogadores disponíveis para o jogo de quarta-feira, com este intervalo de tempo. A prioridade será sempre ganhar o próximo jogo e é isso que nós vamos fazer — afirmou o técnico Luís Castro.
Ao longo da entrevista coletiva, o treinador gremista também avaliou a partida contra o Juventude, a atuação da arbitragem e os retornos de Balbuena e Monsalve. Confira abaixo os tópicos tratados.
Avaliação do jogo
Na primeira parte, tivemos alguma dificuldade da ligação por dentro. Muitas vezes, não tínhamos ligação por dentro para podermos fazer a variação de corredor. Eles com uma linha de cinco, o espaço andava em frente um pouco, quer em corredor central, quer em corredores laterais. Variamos pouco para tirar proveito disso, devido à falta de ligação por dentro, por umas questões de posicionamento. Falamos disso, mas não tivemos a oportunidade de testar isso que nós falamos no intervalo, porque o Artur, uma das peças de meio, acabou por sair.
E a arbitragem?
Falar sobre arbitragem não é muito aquilo que eu gosto de fazer ao longo dos anos, poucas vezes me referi à arbitragem. Agora, acho que a condição é de erro e de fragilidade, portanto, se o árbitro falhou como falhou, é porque foi um dia menos bom dele.
Retornos de Monsalve e Balbuena
Sobre o Monsalve, foi um bom retorno, um bom retorno do Balbuena também. Eram muitos meses sem jogar e vê-los voltar foi bom nesse momento.
Avaliação dos 30 dias de trabalho
As evoluções que nós vemos é em função daquilo que são os nossos objetivos e aquilo que nós queremos ver no momento ofensivo e defensivo. Sei que há ideias novas para instalar na equipe, que se vem instalando na equipe, que se vem desenvolvendo. Isso, dentro daquilo que foi o plano destes 30 dias, para além da observação e da reflexão sobre aquilo que vemos. Era também importante fazer esses resultados positivos para nos gerar confiança.
Tetê pode ser camisa 10?
Vejo isso possível quando o Tetê parte de fora para dentro. Agora o Tetê partir já da posição de dentro para desenvolver a posição 10 acho que é muito difícil para ele. São jogadores que estão habituados a jogar com a lateralidade, ele está habituado a jogar com uma linha ao lado dele e não com um adversário por fora dele. E ele, ao vir para dentro, vai jogar com adversários por fora, vai jogar por dentro, vai ter adversários à sua volta.