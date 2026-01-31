Grêmio

Gauchão ou Brasileirão?
Notícia

Luís Castro faz mistério sobre prioridade na sequência da temporada: "Sempre será ganhar o próximo jogo"

Grêmio enfrentará o Novo Hamburgo nas quartas de final; antes disso, jogará contra o Botafogo pela Série A 

Zero Hora

