Luís Castro faz mistério sobre prioridade na sequência da temporada: "Sempre será ganhar o próximo jogo"

Luís Castro conceceu entrevista após o empate em 1 a 1 com o Juventude. Valéria Possamai / Agência RBS

O Grêmio não conseguiu encerrar a fase classificatória do Gauchão 2026 com vitória. Na tarde deste sábado (31), o Tricolor ia conquistando os três pontos até os acréscimos, quando viu o Juventude buscar o empate por 1 a 1, na Arena.

— Agora a nossa preocupação fundamental é atacar o próximo jogo do Brasileirão. Essa é a nossa prioridade. Felizmente temos três dias (de preparação) entre os jogos, o que não acontece por vezes. E isso nos permite ter todos os jogadores disponíveis para o jogo de quarta-feira, com este intervalo de tempo. A prioridade será sempre ganhar o próximo jogo e é isso que nós vamos fazer — afirmou o técnico Luís Castro.

Ao longo da entrevista coletiva, o treinador gremista também avaliou a partida contra o Juventude, a atuação da arbitragem e os retornos de Balbuena e Monsalve. Confira abaixo os tópicos tratados.

Avaliação do jogo

Na primeira parte, tivemos alguma dificuldade da ligação por dentro. Muitas vezes, não tínhamos ligação por dentro para podermos fazer a variação de corredor. Eles com uma linha de cinco, o espaço andava em frente um pouco, quer em corredor central, quer em corredores laterais. Variamos pouco para tirar proveito disso, devido à falta de ligação por dentro, por umas questões de posicionamento. Falamos disso, mas não tivemos a oportunidade de testar isso que nós falamos no intervalo, porque o Artur, uma das peças de meio, acabou por sair.

E a arbitragem?

Falar sobre arbitragem não é muito aquilo que eu gosto de fazer ao longo dos anos, poucas vezes me referi à arbitragem. Agora, acho que a condição é de erro e de fragilidade, portanto, se o árbitro falhou como falhou, é porque foi um dia menos bom dele.

Retornos de Monsalve e Balbuena

Sobre o Monsalve, foi um bom retorno, um bom retorno do Balbuena também. Eram muitos meses sem jogar e vê-los voltar foi bom nesse momento.

Leia Mais Monsalve celebra volta com gol, mas lamenta empate contra Juventude na Arena

Avaliação dos 30 dias de trabalho

As evoluções que nós vemos é em função daquilo que são os nossos objetivos e aquilo que nós queremos ver no momento ofensivo e defensivo. Sei que há ideias novas para instalar na equipe, que se vem instalando na equipe, que se vem desenvolvendo. Isso, dentro daquilo que foi o plano destes 30 dias, para além da observação e da reflexão sobre aquilo que vemos. Era também importante fazer esses resultados positivos para nos gerar confiança.

Tetê pode ser camisa 10?

Vejo isso possível quando o Tetê parte de fora para dentro. Agora o Tetê partir já da posição de dentro para desenvolver a posição 10 acho que é muito difícil para ele. São jogadores que estão habituados a jogar com a lateralidade, ele está habituado a jogar com uma linha ao lado dele e não com um adversário por fora dele. E ele, ao vir para dentro, vai jogar com adversários por fora, vai jogar por dentro, vai ter adversários à sua volta.

Confira os gols e os melhores momentos