Luís Castro abre mão de conceito defendido em coletiva; entenda mudanças no Grêmio contra o Fluminense

Luís Castro mudou conceito defentido em coletiva. Ricardo Duarte / Grêmio / Divulgação

A boa arrancada do Grêmio no Gauchão conviveu com um questionamento sobre a viabilidade da dupla de volantes com Arthur e Thiaguinho para o Gre-Nal. Antes do clássico, o técnico Luís Castro defendeu na coletiva realizado no sábado que não via falta de sustentação defensiva com a dupla.

O segundo tempo no Beira-Rio e o jogo contra o Fluminense, na estreia do Brasileirão, mostraram uma mudança do treinador. Assim como no segundo tempo do clássico no Beira-Rio, Luís Castro optou pelas saídas de Tiaguinho e Cristaldo para entradas de Dodi e Edenilson. O time teve mudanças na defesa com João Pedro na lateral-direita e Gustavo Martins na zaga.

A alteração mais impactante foi tática. Com Dodi, Arthur e Edenilson, o Grêmio saiu do 4-2-3-1 para o 4-1-4-1. O time teve uma marcação mais recuada e também alterou a forma como os zagueiros se postavam no posicionamento defensivo.

Grêmio jogou no 4-1-4-1 no Maracanã.

Diferente do Gre-Nal, quando o Grêmio em muitos momentos permitiu espaços na entrelinha dando preferência para manter a zona, contra o Fluminense Luís Castro liberou os zagueiros para caçar. Essa medida somada a presença de Dodi entre as linhas ajudou para o time sofrer menos no setor que Alan Patrick e Carbonero circularam no clássico. Por outro lado, houve espaço entre os zagueiros em alguns momentos.

Nos números, apesar da derrota, o Grêmio permitiu menos finalizações no Maracanã no Beira-Rio. Ao longo de 90 minutos, o Fluminense finalizou 10 vezes, a metade do que o Inter no clássico.