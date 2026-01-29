Lateral se despede do Grêmio nas redes sociais e é anunciado por clube mexicano

Contratado em 2025, Lucas Esteves perdeu espaço com Luís Castro. Lucas Uebel / Grêmio,Divulgação

Nesta quinta-feira (29), o lateral-esquerdo Lucas Esteves se despediu do Grêmio nas redes sociais. O destino do jogador, fora dos planos do técnico Luís Castro, é o Atlético San Luis.

O clube mexicano já fez o anúncio oficial da contratação, também nas redes sociais. Lá, vai atuar com outro ex-jogador gremista, o centroavante João Pedro Galvão. Para a posição de lateral, o Grêmio conta com Marlon, Caio Paulista e o jovem Pedro Gabriel.

A rescisão contratual Lucas Esteves já havia aparecido no Boletim informativo diário (BID), da CBF na quarta (28).

Após se destacar no Vitória em 2024, o Grêmio se esforçou para contratar o atleta no começo da última temporada. A disputa pelo lateral foi parar na Câmara Nacional de Resolução de Disputas (CNRD), após os gaúchos realizarem o pagamento da multa rescisória, no valor de US$ 1 milhão (cerca de R$ 5,8 milhões à época). O Vitória alegou que possuía uma cláusula contratual que o permitia cobrir o valor investido por outro clube, mas não teve sucesso no conflito.

Confira o vídeo de despedida de Lucas Esteves e o anúncio do San Luis: