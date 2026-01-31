Dois jogadores do Grêmio são expulsos e viram desfalques para as quartas de final

O Grêmio terá dois desfalques para o confronto contra o Novo Hamburgo nas quartas de final do Gauchão 2026: o volante Arthur e o meia Pavón.
Arthur foi expulso após um lance que desencadeou uma confusão aos 4 minutos da etapa final. Detalhe: o camisa 29 havia entrado no intervalo.
A confusão começou com uma falta sofrida por Arthur na intermediária de ataque. Na queda, o gremista acabou atingindo o capitão do Juventude, Rodrigo Sam, que caiu no gramado. Na sequência o atacante Gabriel Taliari empurra o volante gremista.
Na sequência, o zagueiro do clube caxiense Gabriel Pinheiro, que também foi expulso, foi para cima de Arthur, desencadeando a confusão. Além deles, Carlos Vinícius e Taliari levaram amarelos.
Já Pavón foi expulso por reclamar da arbitragem após a partida.
O Grêmio empatou em 1 a 1 com o Juventude e vai enfrentar o Novo Hamburgo nas quartas de final do Estadual, no próximo final de semana. A Federação Gaúcha de Futebol (FGF) deve oficializar em breve a data e o horário. Certo é que o mando de campo nesta partida única é gremista.
Confrontos das quartas de final do Gauchão
O time mandante nas quartas de final está à esquerda, em negrito.
Times no quadrangular do rebaixamento:
- Avenida
- Guarany-Ba
- Monsoon
- Inter-SM