Grêmio x Juventude: onde assistir ao vivo, horário e escalações pelo Gauchão

Grêmio e Juventude se enfrentam neste sábado (31), às 16h30min, pela 6ª rodada do Gauchão 2026. O jogo ocorre na Arena, em Porto Alegre.

Pelo Estadual, o Tricolor vem de derrota no Gre-Nal 449, na última rodada. Já o Juventude goleou o Monsoon.

Escalações para Grêmio x Juventude

Grêmio: Gabriel Grando; Marcos Rocha, Noriega, Viery e Caio Paulista; Dodi, Tiaguinho, Pavon, Monsalve e Enamorado; André Henrique. Técnico: Luís Castro

Juventude: Jandrei; Messias, Sam e Marcos Paulo; Raí Ramos, Lucas Mineiro, Pablo Roberto, Mandaca e Alan Ruschel; Taliari e Alisson Safira. Técnico: Maurício Barbieri

Arbitragem para Grêmio x Juventude

A FGF ainda não divulgou a escala

Onde assistir a Grêmio x Juventude

GZH acompanha o jogo em tempo real ;

Siga a narração torcedora em GZH ( App Store e Google Play ) — saiba como selecionar seu time clicando aqui

e ) — saiba como selecionar seu time A Jornada Digital da Gaúcha começa às 14h;

A Rádio Gaúcha abre a jornada às 15h45min ;

; O Gaúcha Sports Bar exibe a partida;

RBS TV e Premiere anunciam a transmissão.

Como chegam Grêmio e Juventude

Grêmio

O Tricolor deve apostar em uma formação alternativa para a última partida da fase de grupos do Gauchão. Luís Castro ainda procura uma formação titular, mas deve preservar forças após as derrotas no Gre-Nal e para o Fluminense.

Juventude

Com dedicação exclusiva ao Gauchão, a Série B só inicia em março, o Juventude tenta fechar a fase classificatória com mais um resultado positivo para garantir vantagem de mando de campo nos matas.

Ingressos para Grêmio x Juventude

