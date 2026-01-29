Grêmio x Juventude: onde assistir ao vivo, horário e escalações pelo Gauchão

Grêmio e Juventude se enfrentam neste sábado (31), às 16h30min, pela 6ª rodada do Gauchão 2026. O jogo ocorre na Arena, em Porto Alegre.
Pelo Estadual, o Tricolor vem de derrota no Gre-Nal 449, na última rodada. Já o Juventude goleou o Monsoon.
Escalações para Grêmio x Juventude
Grêmio: Gabriel Grando; Marcos Rocha, Noriega, Viery e Caio Paulista; Dodi, Tiaguinho, Pavon, Monsalve e Enamorado; André Henrique. Técnico: Luís Castro
Juventude: Jandrei; Messias, Sam e Marcos Paulo; Raí Ramos, Lucas Mineiro, Pablo Roberto, Mandaca e Alan Ruschel; Taliari e Alisson Safira. Técnico: Maurício Barbieri
Arbitragem para Grêmio x Juventude
A FGF ainda não divulgou a escala
Onde assistir a Grêmio x Juventude
- GZH acompanha o jogo em tempo real;
- Siga a narração torcedora em GZH (App Store e Google Play) — saiba como selecionar seu time clicando aqui;
- A Jornada Digital da Gaúcha começa às 14h;
- A Rádio Gaúcha abre a jornada às 15h45min;
- O Gaúcha Sports Bar exibe a partida;
- RBS TV e Premiere anunciam a transmissão.
Como chegam Grêmio e Juventude
Grêmio
O Tricolor deve apostar em uma formação alternativa para a última partida da fase de grupos do Gauchão. Luís Castro ainda procura uma formação titular, mas deve preservar forças após as derrotas no Gre-Nal e para o Fluminense.
Juventude
Com dedicação exclusiva ao Gauchão, a Série B só inicia em março, o Juventude tenta fechar a fase classificatória com mais um resultado positivo para garantir vantagem de mando de campo nos matas.
Ingressos para Grêmio x Juventude
Quer mais notícias e vídeos da dupla Gre-Nal, de futebol pelo mundo e de outras modalidades? Siga @EsportesGZH no Instagram e no TikTok📲