Grêmio prepara estreias para a partida contra o Juventude

Balbuena deverá receber os primeiros minutos da temporada. (Lucas Uebel/Grêmio FBPA)

Com a classificação já assegurada, a última rodada da primeira fase do Gauchão será usada pelo Grêmio para testar novas peças. Dois jogadores, ao menos, deverão receber seus primeiros minutos, diante do Juventude: o zagueiro Balbuena e o meia Monsalve.

Para o jogo da Arena, a tendência é de que os gringos possam iniciar entre os titulares. No caso de Balbuena, ele chegou a ser relacionado na rodada de estreia, contra o Avenida, mas não foi aproveitado. Ele ainda ficou de fora de algumas partidas em função de um desconforto muscular.

Monsalve, por sua vez, foi ausência em razão de uma exacerbação de lesão ligamentar no tornozelo direito. Recuperado, ele vem sendo preparado desde a última semana para voltar a ser aproveitado.

Além dos dois nomes, o garoto Vitor Ramon também poderá receber sua primeira chance. O lateral-direito foi chamado para integrar os treinos do profissional após a derrota para o Fluminense. João Pedro não teve lesão constatada, mas apresentou um desconforto muscular no Rio de Janeiro. Marcos Rocha admitiu que ainda tem pontos a evoluir na performance física.

Vestibular no ataque

No setor ofensivo, há disputa pela titularidade nas pontas. Nomes como Roger, Pavon, Aravena e Enamorado brigam por duas vagas.

Uma provável formação do Grêmio tem Gabriel Grando; Marcos Rocha, Balbuena (Noriega), Viery e Caio Paulista; Dodi, Tiaguinho, Pavon, Monsalve e Enamorado; André Henrique.

Neste momento, o Tricolor é o líder do Grupo B, somando nove pontos. Em caso de vitória diante do Juventude, garantirá a primeira colocação sem depender de resultados paralelos.