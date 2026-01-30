Grêmio oficializa rescisão com zagueiro

Zagueiro tinha vínculo até dezembro de 2027. Lucas Uebel / Grêmio/Divulgação

O Grêmio oficializou a saída de mais um jogador sem perspectivas de aproveitamento. Nesta sexta-feira (30), o clube oficializou a rescisão contratual com o zagueiro Rodrigo Ely.

Conforme trouxe o colunista Eduardo Gabardo, a indicação é que ele retorne para o futebol espanhol, onde atuou por Alavés e Almería. O vínculo com o Grêmio era válido até dezembro de 2027.

Natural de Lajeado, Ely iniciou sua trajetória na base do Grêmio. Ao todo, foram 57 jogos e um gol com a camisa tricolor.

Em nota, o clube agradeceu o atleta pelo profissionalismo e desejou sucesso na sequência de carreira.

Número expressivo de saídas

Com a situação de Ely, o Grêmio chegou a sua 17ª saída em relação ao atual elenco. Recentemente, o clube havia concluído as rescisões de Tiago Volpi, Jemerson, Carballo e Mila.

Atletas que deixaram o Grêmio

Goleiros

Tiago Volpi: contrato rescindido

contrato rescindido Adriel: emprestado ao AVS, de Portugal

emprestado ao AVS, de Portugal Jorge: assinou em definitivo com o Ceará. Grêmio manteve 10% dos direitos econômicos do atleta

Defensores

Jemerson: contrato rescindido

contrato rescindido Enzo: contrato de empréstimo encerrado ao fim de 2025

contrato de empréstimo encerrado ao fim de 2025 João Lucas: emprestado ao Remo

emprestado ao Remo Lucas Esteves: saída para o San Luís, do México

saída para o San Luís, do México Rodrigo Ely: contrato rescindido

Meias

Alex Santana: retornou ao Corinthians após o fim do empréstimo

retornou ao Corinthians após o fim do empréstimo Camilo: emprestado para a Chapecoense

emprestado para a Chapecoense Felipe Carballo: contrato rescindido

contrato rescindido Mila: contrato rescindido

contrato rescindido Ronald: emprestado ao Fortaleza

Atacantes