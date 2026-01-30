Grêmio oficializa rescisão com zagueiro

O Grêmio oficializou a saída de mais um jogador sem perspectivas de aproveitamento. Nesta sexta-feira (30), o clube oficializou a rescisão contratual com o zagueiro Rodrigo Ely.
Conforme trouxe o colunista Eduardo Gabardo, a indicação é que ele retorne para o futebol espanhol, onde atuou por Alavés e Almería. O vínculo com o Grêmio era válido até dezembro de 2027.
Natural de Lajeado, Ely iniciou sua trajetória na base do Grêmio. Ao todo, foram 57 jogos e um gol com a camisa tricolor.
Em nota, o clube agradeceu o atleta pelo profissionalismo e desejou sucesso na sequência de carreira.
Número expressivo de saídas
Com a situação de Ely, o Grêmio chegou a sua 17ª saída em relação ao atual elenco. Recentemente, o clube havia concluído as rescisões de Tiago Volpi, Jemerson, Carballo e Mila.
Atletas que deixaram o Grêmio
Goleiros
- Tiago Volpi: contrato rescindido
- Adriel: emprestado ao AVS, de Portugal
- Jorge: assinou em definitivo com o Ceará. Grêmio manteve 10% dos direitos econômicos do atleta
Defensores
- Jemerson: contrato rescindido
- Enzo: contrato de empréstimo encerrado ao fim de 2025
- João Lucas: emprestado ao Remo
- Lucas Esteves: saída para o San Luís, do México
- Rodrigo Ely: contrato rescindido
Meias
- Alex Santana: retornou ao Corinthians após o fim do empréstimo
- Camilo: emprestado para a Chapecoense
- Felipe Carballo: contrato rescindido
- Mila: contrato rescindido
- Ronald: emprestado ao Fortaleza
Atacantes
- Alysson: vendido ao Aston Villa, da Inglaterra
- Arezo: contrato de empréstimo renovado junto ao Peñarol.
- Cristian Olivera: emprestado ao Bahia
- Jardiel: emprestado ao Novorizontino