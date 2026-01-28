Grêmio não vence o Fluminense no Maracanã desde 2023; relembre os últimos jogos

O último triunfo gremista neste recorte foi em 2023, na despedida de Luis Suárez. Lucas Uebel / Grêmio, Divulgação

O Grêmio estreia no Brasileirão nesta quarta-feira (28) tentando encerrar um jejum. Desde 2023, o tricolor gaúcho não vence o Fluminense no Maracanã. Apesar dessa seca e da pressão após a derrota para o Inter, no domingo (25), pelo Gauchão, o time gaúcho também chega ao duelo amparado por um retrospecto recente animador.

Mesmo há três anos sem vencer o tricolor carioca, o time gaúcho leva vantagem clara nos últimos 10 confrontos entre as equipes no Maracanã. Entre Brasileirão, Libertadores e Copa do Brasil, são 6 vitórias do Grêmio, 1 empate e 3 vitórias do Fluminense.

O último triunfo gremista neste recorte foi em 2023, na despedida de Luis Suárez. Depois disso, o Flu venceu o Grêmio nas oitavas da Libertadores de 2024, por 2 a 1, e no Brasileirão do ano passado, por 1 a 0. Entre 2020 e 2023, o Grêmio emendou uma sequência de três vitórias sobre os mandantes, assim como entre 2017 e 2018.

Relembre os últimos 10 confrontos entre as equipes no Maracanã

Fluminense 0x2 Grêmio (Copa do Brasil 2017) Fluminense 0x2 Grêmio (Brasileirão 2017) Fluminense 0x1 Grêmio (Brasileirão 2018) Fluminense 2x1 Grêmio (Brasileirão 2019) Fluminense 0x1 Grêmio (Brasileirão 2020) Fluminense 0x1 Grêmio (Brasileirão 2021) Fluminense 2x3 Grêmio (Brasileirão 2023) Fluminense (4) 2x1 (2) Grêmio (Libertadores 2024) Fluminense 2x2 Grêmio (Brasileirão 2024) Fluminense 1x0 Grêmio (Brasileirão 2025)

Produção: Leo Bender