Grêmio não vence o Fluminense no Maracanã desde 2023; relembre os últimos jogos

O Grêmio estreia no Brasileirão nesta quarta-feira (28) tentando encerrar um jejum. Desde 2023, o tricolor gaúcho não vence o Fluminense no Maracanã. Apesar dessa seca e da pressão após a derrota para o Inter, no domingo (25), pelo Gauchão, o time gaúcho também chega ao duelo amparado por um retrospecto recente animador.
Mesmo há três anos sem vencer o tricolor carioca, o time gaúcho leva vantagem clara nos últimos 10 confrontos entre as equipes no Maracanã. Entre Brasileirão, Libertadores e Copa do Brasil, são 6 vitórias do Grêmio, 1 empate e 3 vitórias do Fluminense.
O último triunfo gremista neste recorte foi em 2023, na despedida de Luis Suárez. Depois disso, o Flu venceu o Grêmio nas oitavas da Libertadores de 2024, por 2 a 1, e no Brasileirão do ano passado, por 1 a 0. Entre 2020 e 2023, o Grêmio emendou uma sequência de três vitórias sobre os mandantes, assim como entre 2017 e 2018.
Relembre os últimos 10 confrontos entre as equipes no Maracanã
- Fluminense 0x2 Grêmio (Copa do Brasil 2017)
- Fluminense 0x2 Grêmio (Brasileirão 2017)
- Fluminense 0x1 Grêmio (Brasileirão 2018)
- Fluminense 2x1 Grêmio (Brasileirão 2019)
- Fluminense 0x1 Grêmio (Brasileirão 2020)
- Fluminense 0x1 Grêmio (Brasileirão 2021)
- Fluminense 2x3 Grêmio (Brasileirão 2023)
- Fluminense (4) 2x1 (2) Grêmio (Libertadores 2024)
- Fluminense 2x2 Grêmio (Brasileirão 2024)
- Fluminense 1x0 Grêmio (Brasileirão 2025)
