Grêmio faz visita à CBF antes de estreia no Brasileirão

Vice de futebol do Grêmio Antônio Dutra Jr ao lado do presidente da CBF, Samir Xaud, durante anúncio do primeiro modelo de profissionalização da arbitragem brasileira, na terça. Guilherme Araújo / Grêmio,Divulgação

Além da estreia no Brasileirão, dirigentes do Grêmio também acompanham outras pautas ligadas ao futebol nacional no Rio de Janeiro. Nesta quarta-feira (28), alguns membros da direção serão recebidos na CBF.

A presença na sede da entidade não é tratada como um compromisso formal. Nesta visita, está previsto um encontro com Branco, coordenador das seleções masculinas de base, com o presidente Odorico Roman, o vice de futebol Antônio Dutra Jr., além de outros membros da diretoria.

Já nesta terça-feira (27), o clube esteve representado pelo vice de futebol no anúncio do primeiro modelo de profissionalização da arbitragem brasileira, lançado no Rio de Janeiro.

O Grêmio ainda estendeu participação em um evento na Conmebol, que marcou os 10 anos da gestão do presidente Alejandro Domínguez. O vice-presidente Fábio Rigo representou o clube nesta ocasião.

Estreia no Brasileirão