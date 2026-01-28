Grêmio faz visita à CBF antes de estreia no Brasileirão

Além da estreia no Brasileirão, dirigentes do Grêmio também acompanham outras pautas ligadas ao futebol nacional no Rio de Janeiro. Nesta quarta-feira (28), alguns membros da direção serão recebidos na CBF.
A presença na sede da entidade não é tratada como um compromisso formal. Nesta visita, está previsto um encontro com Branco, coordenador das seleções masculinas de base, com o presidente Odorico Roman, o vice de futebol Antônio Dutra Jr., além de outros membros da diretoria.
Já nesta terça-feira (27), o clube esteve representado pelo vice de futebol no anúncio do primeiro modelo de profissionalização da arbitragem brasileira, lançado no Rio de Janeiro.
O Grêmio ainda estendeu participação em um evento na Conmebol, que marcou os 10 anos da gestão do presidente Alejandro Domínguez. O vice-presidente Fábio Rigo representou o clube nesta ocasião.
Estreia no Brasileirão
Dentro de campo, o Grêmio volta suas atenções para uma virada de página nesta estreia do Brasileirão. Após a derrota no clássico Gre-Nal, a aposta é de uma recuperação na partida contra o Fluminense, nesta quarta-feira (28), no Maracanã.