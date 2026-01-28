Grêmio estreia no Brasileirão com quatro mudanças em relação ao Gre-Nal

Luís Castro testa nova formação para o início do Brasileirão. Rodrigo Fatturi / Divulgação Grêmio

Após a derrota no Gre-Nal 449, Luís Castro promoveu quatro mudanças na escalação titular para a estreia do Brasileirão. João Pedro, Gustavo Martins, Dodi e Edenilson são as novidades para a partida contra o Fluminense.

Das mexidas, a única esperada era o retorno de Gustavo Martins para a defesa. Noriega começou o clássico ao lado de Wagner Leonardo.

Criticado pelas dificuldades na marcação na derrota por 4 a 2 no Beira-Rio, Marcos Rocha também perdeu lugar no time. João Pedro volta a ser titular da lateral-direita.

Luís Castro também decidiu por alterar a dinâmica do meio-campo. Após defender a ideia de Arthur e Tiaguinho juntos, o técnico sacou o jovem e apostará em Dodi.Edenilson também ganhou a vaga de Cristaldo, outro jogador de rendimento criticado no Gre-Nal.