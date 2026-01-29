Grêmio convoca lateral destaque da base para o grupo principal

Vitor Ramon tem contrato com o Grêmio até 31 de outubro de 2028. Angelo Pieretti / Divulgação Grêmio

O Grêmio terá uma cara nova na reapresentação nesta quinta-feira (29). O lateral-direito Vitor Ramon, do time Sub-20, foi convocado pelo técnico Luís Castro para integrar o grupo principal. A informação, publicada inicialmente pela Rádio Imortal, e confirmada por Zero Hora.

Destaque da Copinha deste ano, Vitor Ramon marcou dois gols e deu duas assistências em oito jogos. De férias, o jogador recebeu o aviso para se apresentar no CT Luiz Carvalho junto aos demais atletas que estavam no Rio de Janeiro para a partida contra o Fluminense.

A posição virou problema na equipe principal por conta da lesão de João Pedro e da saída de João Lucas, emprestado ao Remo. Marcos Rocha era a única alternativa no grupo no momento. Gustavo Martins, atual titular da defesa, também era usado como lateral.

Vitor Ramon, conhecido como RJ, tem contrato com o Grêmio até 31 de outubro de 2028. Ele tem o estilo de jogo bastante ofensivo, mas recebeu elogios por ter evolução nas tarefas de marcação ao longo do último ano.

Até o momento, Vitor Ramon é o único atleta do time semifinalista da Copa São Paulo a ser chamado para integrar o grupo profissional.