Grêmio busca soluções para resolver dificuldades do início de 2026 

Grêmio ainda não encontrou a formação ideal para o meio-campo. Lucas Uebel / Divulgação Grêmio

Prestes a disputar o sétimo jogo em 2026, mas ainda ao meio da preparação da equipe, o Grêmio ainda procura um caminho. A derrota no Gre-Nal sacudiu os alicerces do time que vinha sendo construído com Tiaguinho, Arthur e Cristaldo.

A tentativa de reeditar um meio-campo com Dodi e Edenilson, ao lado do ex-jogador do Barcelona, também não deu frutos no Maracanã. Sem exibir em campo uma solução promissora, a comissão técnica busca alternativas até a direção entregar mais reforços para o grupo.

O ano começou com a ideia de um meio-campo mais leve. As primeiras impressões, contra Avenida e São Luiz, deixaram boa impressão pela dupla de volantes móveis. A aposta em Tiaguinho, de apenas 17 anos, ao lado de Arthur recebeu um voto de confiança do treinador português.

— A qualidade não tem idade. Não há jogadores velhos e novos, há jogadores que estão no Grêmio para serem rentabilizados. Um jogador novo pode estar tremendamente pronto para jogar. Eles e todos da base são investimentos ao longo do tempo feito pelo Grêmio, isso me dá prazer. Muita atenção à base que vamos ter, muitas vezes a utilização será gradual porque estão em processo de crescimento, vamos maneirar as coisas, não colocar as expectativas que já decidiram tudo. É bonito, mas na dose certa — projetou Castro.

Mas depois de 45 minutos no Gre-Nal, a solução buscada para tirar os espaços deixados no setor foi apostar novamente em Edenilson como meia e Dodi de volante. O rendimento do segundo tempo foi ainda pior, com três gols sofridos em nove minutos. A estratégia foi repetida para a estreia contra o Fluminense. E novamente sem a resposta esperada.

— Foi uma forma de tentar se proteger jogando fora de casa. Entendo essa questão do Grêmio tentar jogar assim, ainda mais no início de trabalho do Luís Castro. Mas eu acho que não seja tônica para a temporada. acho que o Grêmio não vai jogar assim durante o ano — opinou Ramon, comentarista da partida para o Premiere.

O ex-lateral entende, no entanto, que as dificuldades defensivas passam por uma outra posição além dos volantes. O comentarista identificou que os pontas deixaram a desejar nas tarefas de marcação.

— Acredito que o Grêmio sofre defensivamente por faltar marcação dos pontas. Eles precisam ajudar mais na recomposição defensiva, ficou muito claro isso em relação ao Tetê no Gre-Nal. Também acho que ele participou pouco contra o Fluminense, disperso na marcação. Deixa o lateral muito vendido em algumas situações. E isso impacta diretamente no setor inteiro. Os pontas precisam marcar mais para a defesa não sofrer 1 opinou Ramon.