O Grêmio estreou no Brasileirão contra o Fluminense na noite desta quarta (28), no Maracanã, e conheceu a sua primeira derrota na competição por 2 a 1. Os gols da partida foram marcados por Nonato e Lucho Acosta, para o Tricolor Carioca, e Carlos Vinícius para o Tricolor Gaúcho. Acompanhe todas as informações do jogo na Jornada Digital da Gaúcha.
Na Jornada, além de receber as informações veiculadas no rádio, você acessa elementos como placar, escalação e substituições para visualizar a todo o momento um resumo do que mais relevante ocorre na partida.
