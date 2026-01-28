O Grêmio estreou no Brasileirão contra o Fluminense na noite desta quarta (28), no Maracanã, e conheceu a sua primeira derrota na competição por 2 a 1. Os gols da partida foram marcados por Nonato e Lucho Acosta, para o Tricolor Carioca, e Carlos Vinícius para o Tricolor Gaúcho. Acompanhe todas as informações do jogo na Jornada Digital da Gaúcha.