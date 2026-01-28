Fluminense x Grêmio hoje: onde assistir ao vivo, horário e escalações pelo Brasileirão

Fluminense x Grêmio: tudo sobre o jogo da 1ª rodada do Brasileirão 2026. Arte GZH

Grêmio e Fluminense se enfrentam nesta quarta-feira (28), às 19h30min, pela primeira rodada do Brasileirão 2026. O jogo ocorre no Estádio Maracanã, no Rio de Janeiro.

O Tricolor gaúcho divide as atenções com o Estadual, em que vem de derrota no clássico Gre-Nal, por 4 a 2. Já o Tricolor carioca venceu o Flamengo, por 2 a 1, na última rodada do Estadual.

Escalações para Fluminense x Grêmio

Fluminense: Fábio; Samuel Xavier, Jemmes, Freytes e Renê; Nonato, Martinelli e Lucho Acosta; Serna, Canobbio e John Kennedy. Técnico: Luis Zubeldía.

Grêmio: Weverton; João Pedro, Gustavo Martins, Wagner Leonardo e Marlon; Dodi, Edenilson, Tetê, Cristaldo e Amuzu; Carlos Vinícius. Técnico: Luís Castro.

Arbitragem para Fluminense x Grêmio

Davi de Oliveira Lacerda (ES), auxiliado Luanderson Lima dos Santos (BA) e Douglas Pagung (ES). VAR: Caio Max Augusto Vieira (GO).

Onde assistir a Fluminense x Grêmio

GZH acompanha o jogo em tempo real ;

acompanha o jogo em ; Siga a narração torcedora em GZH ( App Store e Google Play ) — saiba como selecionar seu time clicando aqui ;

e ) — saiba como selecionar seu time A Jornada Digital da Gaúcha começa às 17h, com a pré-jornada de Inter x Athletico-PR;

A Rádio Gaúcha abre a jornada às 19h30min ;

; O Gaúcha Sports Bar exibe a partida;

O Premiere, a Record e a CazéTV anunciam a transmissão.