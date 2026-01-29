Fluminense 2x1 Grêmio: veja os gols e os melhores momentos pelo Brasileirão

O Grêmio estreou no Campeonato Brasileiro de 2026 com derrota. No Maracanã, nesta quarta-feira (28), o Tricolor perdeu para o Fluminense por 2 a 1.
Todos os gols foram marcados no segundo tempo. Os cariocas abriram 2 a 0, com Nonato e Luciano Acosta. Depois, o artilheiro Carlos Vinícius descontou no marcador.
O Grêmio volta a entrar em campo no sábado (31), às 16h30min, contra o Juventude, na Arena, pela última rodada da primeira fase do Gauchão. Quanto ao Brasileirão, o próximo jogo da equipe é diante do Botafogo, na quarta-feira (4), às 21h30min, em Porto Alegre.
