Ex-Grêmio, Rafael Carioca anuncia aposentadoria: "Obrigado, futebol"

Ex-jogador foi convocado para as Eliminatórias da Copa em 2016. Pedro Martins / MoWA Press

O volante Rafael Carioca anunciou, nesta sexta-feira (30), sua aposentadoria do futebol profissional aos 36 anos. A última partida do atleta foi em 15 de maio de 2025, pelo Tigres, do México, de onde se despediu em dezembro.

Em nota divulgada nas redes sociais, Rafael Carioca destacou a gratidão que tem por ter se tornado um jogador profissional de futebol:

"Chega o momento de agradecer. Ao futebol, que me ensinou, me desafiou e me permitiu viver sonhos que levarei pra sempre comigo. Aos clubes por onde passei, companheiros, comissões, torcedores e a todos que fizeram parte dessa caminhada. Encerrar a carreira é fechar um ciclo com o coração cheio de gratidão. Obrigado, futebol."

Revelado pelo Grêmio, o ex-jogador teve uma curta passagem pela equipe profissional do clube. Ainda assim, foi reconhecido como um dos melhores volantes do Brasileirão de 2008 em premiação da CBF.

Ele foi vendido ao Spartak Moscou por oito milhões de euros (cerca de R$ 25,8 milhões na cotação da época) em 2009. Depois de seis temporadas na Europa, com uma passagem no Vasco por empréstimo, Rafael Carioca voltou de vez ao futebol brasileiro.

No Atlético-MG, participou da conquista da Copa do Brasil de 2014 e de dois campeonatos mineiros. Na mesma época, foi convocado por Tite para jogos da Seleção Brasileira nas Eliminatórias da Copa.

Nos últimos oito anos, atuou no Tigres, onde ganhou o status de ídolo. Conquistou quatro campeonatos nacionais e uma Liga dos Campeões CONCACAF, em 2020. Em 2021 e 2023, foi sondado para retornar ao Grêmio, mas as negociações não avançaram.

Confira a despedida de Rafael Carioca