Esperança de gols para o Grêmio: veja o retrospecto de Carlos Vinícius pelo Brasileirão

Carlos Vinícius marcou 12 gols no Brasileirão de 2025. Jeff Botega / Agencia RBS

O Grêmio aposta no faro de gol de Carlos Vinícius para alçar voos altos no Brasileirão 2026, que começa nesta quarta-feira (28). O centroavante já soma quatro gols e uma assistência no ano, nas partidas do Gauchão.

Carlos Vinícius chegou ao Grêmio na metade de 2025 para ocupar a posição de Braithwaite, afastado por lesão. Bastou 14 jogos para o centroavante entrar na lista de goleadores do Brasileirão na temporada.

O atacante marcou 12 gols e ficou no 6º lugar da artilharia do campeonato, ao lado de Pedro (Flamengo) e Flaco López (Palmeiras), com média de 0,86 gol por partida. Também deu uma assistência.

Com Carlos Vinícius de titular, o Grêmio enfrenta o Fluminense, nesta quarta-feira (28), pela 1ª rodada do Brasileirão. A bola rola a partir das 19h30min, no Maracanã.

Os números de Carlos Vinícius no Brasileirão 2025

14 jogos

12 gols

1 assistência

Média de 0,86 gol por partida