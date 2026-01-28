Esperança de gols para o Grêmio: veja o retrospecto de Carlos Vinícius pelo Brasileirão

O Grêmio aposta no faro de gol de Carlos Vinícius para alçar voos altos no Brasileirão 2026, que começa nesta quarta-feira (28). O centroavante já soma quatro gols e uma assistência no ano, nas partidas do Gauchão.
Carlos Vinícius chegou ao Grêmio na metade de 2025 para ocupar a posição de Braithwaite, afastado por lesão. Bastou 14 jogos para o centroavante entrar na lista de goleadores do Brasileirão na temporada.
O atacante marcou 12 gols e ficou no 6º lugar da artilharia do campeonato, ao lado de Pedro (Flamengo) e Flaco López (Palmeiras), com média de 0,86 gol por partida. Também deu uma assistência.
Com Carlos Vinícius de titular, o Grêmio enfrenta o Fluminense, nesta quarta-feira (28), pela 1ª rodada do Brasileirão. A bola rola a partir das 19h30min, no Maracanã.
Os números de Carlos Vinícius no Brasileirão 2025
- 14 jogos
- 12 gols
- 1 assistência
- Média de 0,86 gol por partida
