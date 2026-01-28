Diante do Fluminense, Grêmio estreia no Brasileirão em busca de virada após dois anos de turbulência na competição

Luís Castro deve manter a estrutura do time que perdeu o Gre-Nal para a estreia contra o Fluminense. Rodrigo Fatturi / Divulgação Grêmio

Menos de dois meses após a goleada sobre o Sport, o Brasileirão recomeçará para o Grêmio. Se a missão do ano passado foi de sobreviver, principalmente pelas dificuldades do início da competição, a edição de 2026 é de expectativa por voos mais altos.

Por isso é importante o início. Nesta quarta-feira, às 19h30min, o time treinado por Luís Castro enfrentará o Fluminense no Maracanã. Um novo teste após a decepção no Gre-Nal 449.

A aposta da direção de apagar a má impressão junto ao torcedor pelos dois últimos campeonatos, quando a briga foi mais contra o Z-4 do que por uma vaga de Libertadores ou G-4, está no trabalho da nova comissão técnica e na reestruturação do grupo de jogadores.

— O Campeonato Brasileiro é a principal competição nacional e o Grêmio trabalha para disputá-lo na ponta de cima da tabela. Este é o nosso objetivo e vamos trabalhar jogo a jogo, ponto a ponto — disse o vice de futebol Antonio Dutra Junior.

Se Luís Castro é um dos motivos de confiança da direção no rendimento da equipe, Carlos Vinícius carrega a confiança do torcedor dentro de campo. No ano passado, em 14 rodadas, o centroavante marcou 12 vezes e deu uma assistência.

— Nos últimos dois anos, o torcedor gremista sofreu bastante com o Grêmio no Brasileirão. Em 2024 teve a enchente e ano passado nos atrapalhamos bastante, flertando com a parte debaixo. Neste ano o que eu espero é que a gente brigue na parte de cima da tabela, no mínimo, por uma vaga na pré-Libertadores — disse Queki, colunista identificada com o Grêmio em Zero Hora.

O restante do time ainda conta com certa dose de desconfiança do torcedor. Mesmo após a derrota no Gre-Nal 449, a tendência é de que a base de equipe seja repetida contra o Fluminense. Algumas dúvidas na escalação serão levadas até a divulgação dos 11 titulares.

Dodi e Willian foram testados no treino de terça na equipe, nas vagas de Tiaguinho e de Cristaldo. Uma mudança provável é o retorno de Gustavo Martins para a defesa, ao lado de Wagner Leonardo.

Mesmo contestado após a atuação ruim no Gre-Nal, Weverton segue prestigiado e será mantido como titular no Grêmio para os próximos jogos.

— Os jogadores de qualidade devem ser expostos e postos. Não se contrata um jogador do nível do Weverton para não jogar. O momento de falhar é agora. Só os minutos de jogo, vão os colocar em um nível diferente. O Grando vai lutar e vai crescer com isso. Se o Grando toma 4, iam me perguntar por que não botei o Weverton. Eu não deixo que matem os jogadores — projetou Luís Castro, após a derrota por 4 a 2 no Beira-Rio.

Adversário

O adversário gremista da estreia começa o Brasileirão com alta expectativa. O Fluminense terminou a temporada em alta após algumas oscilações. Após uma licença médica de duas semanas, para tratar um problema cardíaco, Luis Zubeldía volta a comandar o time na beira do campo.

Após a vitória no Fla-Flu, no último domingo, a equipe carioca deve ter novamente alguns dos titulares poupados em campo. O quarteto Samuel Xavier, Renê, Martinelli e Lucho Acosta foi preservado no clássico.