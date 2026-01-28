Grêmio

Recomeço
Notícia

Diante do Fluminense, Grêmio estreia no Brasileirão em busca de virada após dois anos de turbulência na competição

Luís Castro é a aposta da direção para recolocar o time na briga pelo G-4

Marco Souza

