Cotação ZH: as notas dos jogadores do Grêmio no empate com o Juventude

Veja as notas dos jogadores do Grêmio na partida. Arte GZH

Na partida que marcou o término da primeira fase do Gauchão, o Grêmio recebeu o Juventude na Arena, na tarde deste sábado (31), e ficou no 1 a 1.

Com o resultado, o Tricolor vai encarar o Novo Hamburgo nas quartas de final do Estadual. O jogo deve ocorrer no próximo final de semana, em data e horário a serem definidos em breve pela Federação Gaúcha de Futebol (FGF). O mando de campo nesta partida única é gremista.

Antes disso o Grêmio tem pela frente o Botafogo, em Porto Alegre, pela segunda rodada do Brasileirão. A partida será na quarta-feira (4), às 21h30min.

Veja as notas dos jogadores do Grêmio



Gabriel Grando

O empate do Juventude no final da partida passa por Grando, que não conseguiu defender um chute rasteiro, fraco, no canto direito. Desperdiçou oportunidade. 4

Marcos Rocha

Técnica e habilidade com a bola no pé. Não foi exigido defensivamente. 5

Balbuena

Ainda há um longo caminho a trilhar para que se torne uma opção para jogos decisivos do Gauchão e do Brasileirão. 5

Viery

Não comprometeu, mas não também não se impôs e errou alguns passes. 5

Caio Paulista

Colaborou pouco ofensivamente e não comprometeu defensivamente. 5

Noriega

Zagueiro convertido em volante, posicionou-se à frente da grande área e ali permaneceu, num misto de leão de chácara para defensores e guarda-costas dos atacantes. Funcionou. 6

Thiaguinho

Com Noriega ao lado, fazendo trabalho mais pesado de marcação, Tiago jogou com mais liberdade para apoiar, mas não fez a diferença. 5

Roger

Perdeu uma oportunidade de mostrar trabalho para o técnico Luís Castro. Jogou de forma burocrática, sem vitória pessoal. Saiu no intervalo. 5

Willian

Melhor em campo na primeira etapa. Partiram dele as melhores oportunidades do Grêmio. 6

Pavon

Esforçado, vigoroso e voluntarioso como sempre. E pouco eficiente, como sempre. Ainda foi expulso após o jogo e virou desfalque para as quartas de final. 5

André Henrique

Teve poucas oportunidades. Numa delas, levou vantagem pessoal sobre a zaga e chutou sobre o gol. 5

Arthur

Jogou cinco minutos, até ser expulso num lance bobo, deixando o Grêmio sem a sua liderança técnica. 3

Amuzu

Melhorou o ataque jogando pelo lado direito esquerdo do campo. Deu passe para o gol de Monsalve. 5,5

Carlos Vinícius

Preocupou os adversários, brigou dentro da área, mas não teve chances de gol. 5

Monsalve

Marcou um golaço após um longo período de lesão. Virou opção para num dos setores mais questionados da equipe. 7

Gabriel Mec

Deixou a equipe mais ofensiva, mas não protagonizou vitórias pessoais. 5

Juventude

A equipe da Serra poupou apenas dois titulares e fez um duelo equilibrado em boa parte do tempo. Destaque para o zagueiro Rodrigo Sam.