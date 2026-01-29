Cotação ZH: as notas dos jogadores do Grêmio na derrota para o Fluminense

Veja as notas dos jogadores do Grêmio na partida. Arte GZH

O Grêmio foi até o Rio de Janeiro na noite desta quarta-feira (28) e conheceu a primeira derrota pelo Brasileirão. Pela primeira partida da competição, os comandados por Luís Castro perderam por 2 a 1 para o Fluminense de Luis Zubeldía.

Os gols no Maracanã, todos no segundo tempo, foram marcados por Nonato e Lucho Acosta marcaram para os donos da casa. Carlos Vinícius descontou para o Tricolor.

Com o resultado, o Grêmio aparece momentaneamente na 16ª colocação do Brasileirão. O próximo compromisso do Tricolor é pelo Gauchão, sábado (31), às 16h30min contra o Juventude, na Arena.

Veja as notas dos jogadores do Grêmio

Weverton

Tocou na bola antes de Nonato marcar. Mas sem culpa no lance. Fez boas defesas. 6

João Pedro

Fez um primeiro tempo regular. Não decepcionou como marcador e apareceu algumas vezes bem no ataque. 5,5

Gustavo Martins

Batido por John Kennedy no gol de Nonato. Mesmo com a assistência para Carlos Vinícius, perdeu o gol de empate na pequena área. 5

Wagner Leonardo

Saiu bem nos duelos para antecipações na entrada da área. 6

Marlon

Teve trabalho para conter Canobbio. Cresceu de rendimento no segundo tempo. 5,5

Arthur

Acabou sobrecarregado. Muito campo para marcar e poucas oportunidades de atacar. 6

Dodi

Foi a solução tentada por Luís Castro para corrigir os problemas defensivos. Falhou na missão. 5

Tetê

Um bom primeiro tempo, mas perdeu efetividade na segunda etapa. 6

Edenilson

Não marcou ou armou quando foi meia. Cresceu um pouco quando recuou para volante. 5,5

Amuzu

Desaparecido em campo. Pouco tocou na bola para ameaçar a defesa do Fluminense. 4,5

Carlos Vinícius

Uma chance e um gol. Segue efetivo como referência do ataque. 7

Marcos Rocha

Batido no lance de John Kennedy para o gol. Algumas boas subidas para atacar. 5,5

Willian

Ofereceu muito mais qualidade técnica no setor de criação. 6

Pavon

Deu vida ao lado esquerdo de ataque do Grêmio. Erra mais do que o aceitável, mas luta como poucos em campo. 6,5

Enamorado

Escolhido para ser opção enquanto Gabriel Mec e Roger assistiram o jogo em Porto Alegre. Atuação muito discreta. 5

André Henrique

Brigou pela bola no lance que terminou em gol perdido por Gustavo Martins. 6

Fluminense

Lucho Acosta foi o dono do jogo. Além do golaço, soube explorar as dificuldades do Grêmio em marcar.