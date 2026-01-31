Como o Grêmio pensa o time para a partida contra o Juventude

Luís Castro ensaiou equipe alternativa na atividade de sexta-feira. Lucas Uebel / Divulgação Grêmio

A primeira fase do Gauchão 2026 encerra neste sábado (31). Contra o Juventude, com mais dúvidas do que certezas na escalação, Luís Castro terá um novo teste para sua ideia de Grêmio.

Será a última oportunidade antes das partidas pelo Estadual ganharem caráter decisivo. Fechado no CT Luiz Carvalho, o técnico tenta moldar uma equipe com dois objetivos distintos para a partida na Arena deste final de semana. Preservar titulares, mas somar pontos de olho nas fases decisivas que ainda virão.

O planejamento traçado para a o jogo deste fim de semana ganhou alguns elementos a mais nos últimos dias. A derrota no Gre-Nal, com três gols sofridos em apenas nove minutos, fez a comissão técnica alterar parte da estrutura do time para o início do Brasileirão.

Outra ideia, com mais jogadores capacitados para as tarefas defensivas, foi utilizada contra o Fluminense. O rendimento melhorou um pouco no jogo do Maracanã, mas a partida também terminou em revés.

De olho no Brasileirão

O alerta ligado com o rendimento coletivo da semana não está apenas no campo. O torcedor também sente o momento de instabilidade. E de olho nos jogos do Brasileirão que ainda estão por vir, a partida contra o Juventude perdeu força na lista de preocupações.

— É a última chance de usar um time 100% alternativo. O Grêmio está classificado para a próxima fase do Gauchão, e o máximo que vai ter ali é brigar por posição no ranking geral. Mas, nesse momento, tem que priorizar o Brasileirão. Usar o Monsalve, observar Roger e o Luis Eduardo. Daqui a pouco, colocar alguém para ganhar ritmo como o Balbuena, que ainda não jogou na temporada — projeta Queki, repórter identificada com o Grêmio para o Grupo RBS.

O comentarista identificado do Tricolor da Rádio Gaúcha e colunista de GZH, César Cidade Dias, também prefere ver os titulares preservados contra o Juventude.

— A dificuldade da estreia no Campeonato Brasileiro obriga o Grêmio a tratar o jogo contra o Botafogo como uma super decisão. Logo, a partida contra o Juventude vai servir para dar minutos para os jogadores, e o Grêmio deve atuar com reservas. A prioridade é Botafogo, quarta-feira, 21h30min, na Arena — sugere CCD.

Estreias na temporada

A comissão técnica gremista prepara algumas observações. Monsalve e Balbuena farão suas estreias na temporada. Os dois voltam de lesões sofridas ainda em 2025. Cuéllar também deve ter a oportunidade de mostrar em campo que merece espaço no grupo. O volante não foi relacionado para o Gre-Nal e para a partida contra o Fluminense. O colombiano volta a ter chances.

Adversário

Com nove pontos, o Grêmio lidera o Grupo B. O Juventude, no Grupo A, soma 11 e está a um ponto do líder Inter. Sem desfalques, o técnico Maurício Barbieri explicou que a ideia é somar pontos em Porto Alegre para tentar garantir o mando de campo nas fases decisivas do Estadual.

— É tentar classificar em primeiro lugar para que a gente possa levar essa vantagem para as próximas fases; e nos manter com a maior pontuação para poder estar decidindo os jogos em casa — diz o treinador.

Como a equipe da Serra disputará a Série B em 2026, o foco do clube neste início de temporada é totalmente voltado ao Gauchão.