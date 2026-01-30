Como Monsalve poderá ser aproveitado no retorno ao Grêmio

Monsalve ainda não atuou em 2026. Lucas Uebel / Grêmio/Divulgação

Enquanto segue a busca por um meia, o Grêmio terá o retorno de uma peça do atual elenco para este sábado (31). O colombiano Monsalve será uma das atrações na partida contra o Juventude, pela última rodada da fase classificatória do Gauchão, na Arena.

O meia deverá receber seus primeiros minutos em 2026, após um período em tratamento no departamento médico. Desde a última semana, ele já vem participando dos treinos no campo e se adaptando aos trabalhos da nova comissão técnica.

Para esta retomada, o meia poderá ter condições de atuar de 30 a 40 minutos. A dúvida central está se ele começará no time inicial ou então no banco de reservas.

Relembre o caso

Na primeira semana de janeiro, Monsalve foi diagnosticado com uma exacerbação de lesão ligamentar no tornozelo direito, ainda em decorrência de uma lesão em 2025. Inicialmente, foi cogitado um procedimento cirúrgico, mas houve a mudança para um tratamento conservador, com avanços na recuperação do atleta.

Com a classificação já garantida às quartas de final, o duelo contra o Juventude será uma oportunidade para Luís Castro observar outros nomes do elenco e testar alternativas. O jogo contra o Juventude será será às 16h30min, na Arena.