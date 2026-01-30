Como é o contrato do volante da base do Grêmio que despertou interesse do Flamengo

Zortéa é monitorado pelo Flamengo. Angelo Pieretti / Grêmio, Divulgação

Aos 18 anos, Bernardo Zortéa, volante da base do Grêmio, entrou na mira do Flamengo. Nesta semana, o clube carioca consultou informalmente a situação do jovem da base tricolor.

Ainda não há negociação oficial em andamento, mas a intenção seria de levar a promessa gremista para atuar na equipe sub-20 do Rubro-Negro.

Zórtea, de 1m85cm de altura, esteve nas duas últimas campanhas que levaram o Grêmio às semifinais da Copa São Paulo, principal competição de base no país.

O atual vínculo do volante vai até o final de 2027, com possibilidade de extensão por mais uma temporada. Em relação aos direitos econômicos do jogador, o Tricolor tem 50% e a Chapecoense detém a outra metade. A multa rescisória é de 60 milhões de euros para clubes do Exterior.

Chance com Luís Castro?

Diante da dificuldade em relação aos volantes de primeira função do meio-campo tricolor, o jovem se torna uma alternativa caseira. Cuéllar não foi relacionado contra o Fluminense por opção técnica, Villasanti se recupera de lesão e Dodi vem sendo contestado pelas recentes atuações.