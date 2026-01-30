Como é o contrato do volante da base do Grêmio que despertou interesse do Flamengo

Aos 18 anos, Bernardo Zortéa, volante da base do Grêmio, entrou na mira do Flamengo. Nesta semana, o clube carioca consultou informalmente a situação do jovem da base tricolor.
Ainda não há negociação oficial em andamento, mas a intenção seria de levar a promessa gremista para atuar na equipe sub-20 do Rubro-Negro.
Zórtea, de 1m85cm de altura, esteve nas duas últimas campanhas que levaram o Grêmio às semifinais da Copa São Paulo, principal competição de base no país.
O atual vínculo do volante vai até o final de 2027, com possibilidade de extensão por mais uma temporada. Em relação aos direitos econômicos do jogador, o Tricolor tem 50% e a Chapecoense detém a outra metade. A multa rescisória é de 60 milhões de euros para clubes do Exterior.
Chance com Luís Castro?
Diante da dificuldade em relação aos volantes de primeira função do meio-campo tricolor, o jovem se torna uma alternativa caseira. Cuéllar não foi relacionado contra o Fluminense por opção técnica, Villasanti se recupera de lesão e Dodi vem sendo contestado pelas recentes atuações.
Zórtea ainda não está na rota para subir de maneira definitiva ao grupo principal, mesmo que já acumule participações esporádicas em treinamentos no CT Luiz Carvalho.