Com volta de Monsalve, Grêmio confirma lista de relacionados para encarar o Juventude

Monsalve (C) e Cuéllar (D) serão atrações para a partida deste sábado. (Rodrigo Fatturi/Grêmio FBPA)

O meia Monsalve será uma das atrações na equipe do Grêmio para o último compromisso da fase classificatória do Gauchão, diante do Juventude, neste sábado (31). Para a partida na Arena, o técnico Luís Castro poderá observar novas alternativas do elenco.

O colombiano receberá sua primeira chance com nova comissão técnica, após passar por um tratamento no tornozelo direito. Como tem condições para 30 a 40 minutos, ele começa no banco.

A lista de relacionados ainda conta com os retornos de Balbuena e Cuéllar, além da presença dos jovens Tiago, Roger e Gabriel Mec. O zagueiro havia ficado no banco apenas contra o Avenida e ainda perdeu alguns jogos por conta de um desconforto muscular. O volante, por sua vez, volta a ser chamado depois de ser preterido contra o Inter e Fluminense.

Para a partida, apenas Marcos Rocha será lateral direito de origem. João Pedro não teve lesão constatada, mas será preservado. Vitor Ramon, da base, chegou a integrar os treinos, mas ficou de fora da lista.

Grêmio e Juventude entram em campo às 16h30min, na Arena, na última rodada da fase classificatória. Neste momento, o Tricolor é o líder do Grupo B, somando nove pontos. Em caso de vitória diante do Juventude, garantirá a primeira colocação sem depender de resultados paralelos.

Veja a lista de relacionados