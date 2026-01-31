Com retorno de Balbuena, Grêmio está escalado para enfrentar o Juventude

O Grêmio entra em campo às 16h30min deste sábado (31), diante do Juventude, pela sexta rodada do Gauchão 2026. Para o duelo na Arena, o técnico Luís Castro optou por um time alternativo. A novidade fica por conta do retorno do zagueiro Balbuena, recuperado de lesão.
Com isso, o Tricolor vai a campo com: Gabriel Grando; Marcos Rocha, Balbuena, Viery e Caio Paulista; Noriega, Tiaguinho, Willian, Roger e Pavon; André Henrique.
No banco de reservas, há titulares como opções: Weverton, Cuéllar, Amuzu, Cristaldo, Monsalve, Aravena, Dodi, Marlon, Arthur, Gabriel Mec, Luis Eduardo e Carlos Vinícius.
O Tricolor é líder do Grupo B, com nove pontos. Se vencer, assegura a primeira colocação ao final da fase classificatória sem depender de resultados paralelos.