Com retorno de Balbuena, Grêmio está escalado para enfrentar o Juventude

Balbuena volta ao time titular do Grêmio. Lucas Uebel / Grêmio FBPA/Divulgação

O Grêmio entra em campo às 16h30min deste sábado (31), diante do Juventude, pela sexta rodada do Gauchão 2026. Para o duelo na Arena, o técnico Luís Castro optou por um time alternativo. A novidade fica por conta do retorno do zagueiro Balbuena, recuperado de lesão.

Com isso, o Tricolor vai a campo com: Gabriel Grando; Marcos Rocha, Balbuena, Viery e Caio Paulista; Noriega, Tiaguinho, Willian, Roger e Pavon; André Henrique.

Leia Mais Grêmio x Juventude e Caxias x Inter na Jornada Digital da Gaúcha; acompanhe ao vivo

No banco de reservas, há titulares como opções: Weverton, Cuéllar, Amuzu, Cristaldo, Monsalve, Aravena, Dodi, Marlon, Arthur, Gabriel Mec, Luis Eduardo e Carlos Vinícius.