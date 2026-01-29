Com gols no segundo tempo, Grêmio perde para o Fluminense na estreia no Brasileirão 

Ano novo, velhos problemas. O Grêmio iniciou o Brasileirão lembrando muitos dos defeitos que custaram pontos preciosos ao longo de 2025. No Maracanã, na estreia do Brasileirão nesta quarta-feira (28), o Tricolor foi derrotado por 2 a 1 para o Fluminense.

Sem defender bem, mesmo com uma escalação mais voltada a isso, e pouco criativo, a equipe gremista lembrou muito as atuações decepcionantes da última temporada. Nonato e Lucho Acosta marcaram para os donos da casa. Carlos Vinícius descontou.

O Grêmio iniciou o Brasileirão de 2026 ainda com a cara do time que terminou a competição no ano passado. Edenilson reapareceu na escalação titular como meia, com Dodi e Arthur como dupla de volantes. Tiaguinho e Cristaldo ficaram no banco de reservas. Outras duas mudanças em relação ao time do Gre-Nal apareceram no Maracanã. Gustavo Martins e João Pedro, nos lugares de Noriega e Marcos Rocha.

A escalação com jogadores de características mais defensivas não deu a resposta esperada por Luís Castro na largada do primeiro tempo. Os jogadores do meio e ataque do Fluminense encontraram muitos espaços entre os marcadores gremistas. Apesar da vantagem, o time carioca terminou os 45 minutos iniciais com apenas uma chance clara.

Lucho achou a movimentação de John Kennedy entre Gustavo Martins e Wagner Leonardo. Weverton se atirou nos pés do centroavante e evitou o primeiro gol, com apenas dois minutos.

Duas escapadas de Tetê contra Renê terminaram em vantagem gremista. Mas as finalizações equivocadas atrapalharam. A primeira foi uma tentativa do atacante, após driblar o marcador. Na segunda, o cruzamento do camisa 21 encontrou Edenilson livre. Só que o meia acertou com o ombro ao tentar o cabeceio e desperdiçou a chance.

O Grêmio ficou muito próximo do primeiro gol aos 18 minutos. Tetê lançou João Pedro na área. O lateral ganhou na disputa com Renê e fez o cruzamento. Freytes interceptou o passe antes da bola chegar a Carlos Vinícius na pequena área. Após cobrança de lateral, o centroavante ganhou de Martinelli no corpo, dominou o lançamento no peito e chutou cruzado. A bola passou perto da trave.

Uma desatenção da marcação gremista aos 24 minutos terminou em gol perdido por Serna. O atacante recebeu na área, driblou João Pedro e finalizou. Weverton se atirou, mas não chegou a tocar na bola. Apesar do susto, o lance terminou em tiro de meta para o Grêmio.

Mais equilibrado, o Tricolor soube deixar o jogo mais igual na parte final da primeira etapa. Uma falta de Dodi em Samuel Xavier, nos acréscimos, rendeu uma chance. Lucho Acosta cobrou a falta por cima do gol de Weverton.

Segundo tempo

O Grêmio voltou com uma mexida do intervalo. Marcos Rocha entrou no lugar de João Pedro, lesionado. No lado da mudança, o Fluminense abriu o placar no primeiro minuto do segundo tempo. Após cruzamento de Canobbio, Serna tentou o domínio. John Kennedy recebeu, ganhou no corpo de Gustavo Martins e Marcos Rocha. Renê foi acionado e chutou. A bola desviou em Dodi e Weverton antes de encontrar Nonato, que só completou para o gol.

O segundo quase saiu na sequência. Canobbio recebeu de Martinelli e ficou cara a cara com Weverton. O goleiro gremista salvou. Aos 14 minutos, no entanto, o chute de Lucho Acosta não deu chances de defesa. Após jogada ensaiada em cobrança de escanteio, o meia recebeu completamente livre na entrada da área e acertou a finalização de primeira no canto esquerdo do camisa 1 do Tricolor.

Luís Castro fez duas mexidas logo após o gol. Willian entrou no lugar de Dodi, com Edenilson recuando para ser volante, e Pavon foi a campo na vaga de Amuzu.

Tetê, aos 26 minutos, pegou o rebote após a defesa do Fluminense afastar a cobrança de escanteio. Foi a primeira tentativa gremista de marcar na segunda etapa. Enamorado entrou no lugar de Tetê, e viu de perto os companheiros descontarem o placar. Pavon jogou a bola na área aos 29 minutos. Gustavo Martins ganhou pelo alto e tocou para Carlos Vinícius completar para o gol.

Outra tentativa do atacante argentino quase rendeu o empate. Após escanteio, o camisa 7 chutou cruzado. Fabio se atrapalhou antes de fazer a defesa na segunda tentativa. André Henrique foi a última tentativa de empate feita por Luís Castro aos 40 minutos. A chance, no entanto, caiu no pé de Gustavo Martins. Willian cruzou, a bola passou por dois zagueiros e o defensor gremista teve a chance dentro da pequena área para fazer o segundo gol do Grêmio.

Após a derrota no Gre-Nal, e na estreia do Brasileirão para o Fluminense, o Tricolor volta suas atenções para a disputa do Gauchão. Na Arena, neste sábado (31), uma equipe reserva deve ser escalada para enfrentar o Juventude. Uma chance do time voltar a vencer e evitar que as dúvidas sobre as dificuldades do início de trabalho da nova comissão técnica ganhem força.

Confira a entrevista coletiva de Luís Castro:

Brasileirão — 1ª rodada — 28/1/2026

Fluminense (2)

Fábio; Samuel Xavier, Jemmes, Freytes e Renê; Martinelli, Nonato (Bernal, 33'/2ºT), Canobbio (Santi Moreno, 40'/2ºT), Lucho Acosta (Ganso, 33'/2ºT) e Kevin Serna (Savarino, 33'/2ºT); John Kennedy (Everaldo, 44'/2ºT). Técnico: Luis Zubeldía

Grêmio (1)

Weverton; João Pedro (Marcos Rocha, INT), Gustavo Martins, Wagner Leonardo e Marlon; Arthur, Dodi (Willian, 15'/2ºT), Tetê (Enamorado, 28'/2ºT), Edenilson e Amuzu (Pavon, 15'/2ºT); Carlos Vinícius (André Henrique, 40'/2ºT). Técnico: Luís Castro

GOLS: Nonato (F), 1min, Lucho Acosta (F), aos 14 min, e Carlos Vinícius (G) aos 29 minutos do 2º tempo

CARTÕES AMARELOS: Nonato (F); Dodi (G)

ARBITRAGEM: Davi Lacerda (ES), auxiliado Luanderson dos Santos (BA) e Douglas Pagung (ES). VAR: Caio Max Augusto Vieira (GO)

PÚBLICO: 22.986

RENDA: R$ 972.325,00

LOCAL: Maracanã, no Rio de Janeiro

Próximo jogo

Sábado, 31/1 — 16h30min

Grêmio x Juventude

Arena — Gauchão (6ª rodada)