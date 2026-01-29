Grêmio

Com gols no segundo tempo, Grêmio perde para o Fluminense na estreia no Brasileirão 

Tricolor gaúcho foi superado pelos cariocas, que marcaram com Nonato e Lucho Acosta. Carlos Vinícius descontou

Marco Souza

