Apesar de desconforto, lateral do Grêmio não apresenta lesão

João Pedro voltou a ser utilizado nesta temporada. (Lucas Uebel/Grêmio FBPA)

A situação de João Pedro chegou a gerar alerta no Grêmio. No entanto, após reavaliação e a realização de exames em Porto Alegre, o lateral não teve lesão detectada.

O jogador, que começou como titular contra o Fluminense, na última quarta-feira (28), precisou ser substituído no intervalo de jogo no Maracanã após apontar um desconforto na posterior da coxa direita.

Depois da derrota por 2 a 1, João Pedro explicou que pediu para sair como forma de prevenção. Vale lembrar que o atleta acabou ficando de fora da parte final da temporada de 2025 em virtude de uma trombose no ombro.

— Eu senti um desconforto e preferi falar para o míster, para prevenir de acontecer uma coisa pior e depois eu perder mais tempo. Como o campeonato está começando agora, a pior coisa para o atleta é se machucar e ter que ficar duas, três semanas fora — explicou, após a partida.

Agora, a dúvida fica por conta da sua utilização para a partida contra o Juventude. Marcos Rocha admitiu que ainda vem recuperando sua melhor performance física. O jovem Vitor Ramon, da equipe sub-20, foi chamado para integrar as atividades no principal e poderá ficar, ao menos, no banco de reservas.

Neste sábado (31), o Grêmio entra em campo diante do Juventude pela última rodada da fase classificatória do Gauchão. Neste momento, o Tricolor é o líder do Grupo B, somando nove pontos. A bola rola às 16h30min, na Arena.