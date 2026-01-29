Grêmio

Avaliação
Notícia

"A defesa começa lá na frente": o que os jogadores do Grêmio falaram após a derrota para o Fluminense

Grêmio sofreu com pressão na defesa e falta de criatividade no setor ofensivo

Zero Hora

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS