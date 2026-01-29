"A defesa começa lá na frente": o que os jogadores do Grêmio falaram após a derrota para o Fluminense

Carlos Vinicius descontou para o Grêmio. LUCAS UEBEL / Gremio.net

O Grêmio estreou com derrota no Brasileirão. Nesta quarta-feira (28), o Tricolor enfrentou o Fluminense, no Maracanã, e perdeu por 2 a 1 na primeira rodada. Os gols cariocas foram marcados por Nonato e Lucho Acosta, e Carlos Vinicius descontou.

O Grêmio teve dificuldade no setor ofensivo e sofreu forte pressão do ataque do Fluminense. Após a partida, o centroavante falou sobre o momento do time.

— Temos que dar valor àquilo que foi importante hoje, algumas coisas que a gente melhorou, mas já trabalhar em cima de outras coisas que a gente precisa melhorar. Até mesmo juntar a equipe do ataque, porque temos muitos jogadores de qualidade, que têm muita força ali no ataque — falou Carlos Vinicius.

O lateral João Pedro foi novidade na escalação gremista, mas passou apenas um tempo na titularidade. O jogador demonstrou sentir dores ao longo da primeira etapa e não voltou para o segundo tempo. Foi substituído por Marcos Rocha. Ele vai passar por avaliação do departamento médico e acredita que estará à disposição para o confronto com o Juventude, no sábado (31).

— A gente sabe que a intensidade do Campeonato Brasileiro é diferente do Estadual. Eu senti um desconforto e preferi falar para o míster, para prevenir de acontecer uma coisa pior e depois eu perder mais tempo. Como o campeonato está começando agora, a pior coisa para o atleta é se machucar e ter que ficar duas, três semanas fora — explicou, após a partida.

Sobre as dificuldades da defesa do time, o lateral explicou como Luís Castro trabalha essa questão:

— O problema defensivo é o time todo, porque a defesa começa lá na frente, lá no ataque. Então, ele vem trabalhando com o todo para melhorar isso.

"Autocrítica"

Marcos Rocha assumiu a posição deixada por João Pedro e teve uma atuação na média. Diferente, do Gre-Nal, em que foi o elo mais fraco da linha defensiva do Grêmio. Assim como Carlos Vinícius, o lateral disse que o tempo curto de trabalho é uma dificuldade nesse início de temporada, mas que é preciso "autocrítica":

— Ainda não encontrei minha parte técnica, minha parte física, mas estou trabalhando para que possa encontrar o mais rápido possível. Mas é só com trabalho no dia a dia. Estou à disposição do treinador, zero tipo de lesão ou queixa. Mas é lógico que uma sequência de quatro, cinco jogos, é difícil não só para mim, como para outros jogadores, também com as viagens.

O lateral falou sobre o momento inédito que vive o futebol brasileiro, com o Brasileirão se iniciando em janeiro, em meio aos estaduais, e como isso impacta os jogadores:

— É a primeira vez que acontece, de você ter uma semana de trabalho e em cima dessa semana você tem que assimilar um novo trabalho, tentar acelerar o processo de parte física e parte técnica. Eu sempre trabalhei com cinco, seis jogos pra isso, tendo sequência — e completou:

— Acho que não só eu, como todo mundo, o Brasil todo precisava desse tempo a mais para se preparar, mas poucos se importam com isso. A gente tem que passar por cima desses processos para dar resposta ao nosso torcedor, ao Grêmio, à nossa diretoria e treinador. Então é continuar trabalhando, tentar acelerar esse processo. A gente tem uma estrutura, temos pessoas capacitadas para nos ajudar.