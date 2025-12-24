Zagueiro do Grêmio recebe sondagem do Besiktas

Gustavo Martins será utilizado na próxima temporada. Alexandre Durão / Grêmio FBPA/Divulgação

O Besiktas, da Turquia, fez uma sondagem pelo zagueiro Gustavo Martins. O clube procurou o estafe do jogador com o objetivo de avaliar uma possível contratação. Os turcos estariam dispostos a oferecer 3,5 milhões de euros (R$ 22,7 milhões), valor considerado baixo pela direção do Grêmio.

Em razão disso, a proposta nem sequer foi formalizada junto ao clube gaúcho. A diretoria tricolor trabalha com um valor mínimo na casa dos 6 milhões de euros (R$ 39 milhões) para negociar o defensor de 23 anos.

Gustavo Martins deve seguir cumprindo o contrato com o Grêmio, válido até dezembro de 2027. A tendência é de que o zagueiro seja bastante utilizado no início da próxima temporada, especialmente na disputa do Campeonato Gaúcho.

Ao longo de 2025, outros clubes demonstraram interesse no zagueiro, que também pode atuar como lateral. Equipes portuguesas chegaram a apresentar propostas ao Grêmio, mas, assim como a investida do Besiktas, não chegaram o valor mínimo estipulado pelos gaúchos para negociar o defensor.