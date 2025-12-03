Volpi afirma que Grêmio não foi procurado por clube do México: "Eu seria o primeiro a saber"

Volpi não teve boa atuação contra o Fluminense. Duda Fortes / Agencia RBS

Thiago Volpi, mais uma vez, foi personagem de uma derrota do Grêmio. Na última partida na Arena em 2025, válida pela 37ª rodada do Brasileirão, o Tricolor perdeu por 2 a 1 para o Fluminense com falha clara do goleiro no primeiro gol — o que lhe rendeu a nota mais baixa na Cotação ZH. Ele deixou o campo sob vaias da torcida.

Com atuações oscilantes ao longo do ano, Volpi não conseguiu se estabelecer com unanimidade na posição. Por isso, quando começou a se falar sobre o interesse do futebol mexicano em levá-lo de volta ao país, não houve grande resistência por parte da torcida. No entanto, ao ser perguntado sobre o assunto após a derrota para o Fluminense, o jogador desmentiu a situação:

— Eu não sei quem começou a plantar essa notícia totalmente falsa, sem credibilidade. Porque em nenhum momento houve consulta ao Grêmio, e principalmente vinda do futebol mexicano, que é um lugar onde eu passei sete anos da minha vida. Eu com certeza seria o primeiro a saber de uma possível oferta.

A nova gestão do Grêmio, que assume na próxima segunda-feira (8), tem sondado o goleiro Weverton, do Palmeiras. Volpi tem contrato até final de 2026 e, se ficar, não há garantia de que permaneça na titularidade.

O goleiro ainda disse que as vaias e cobranças da torcida não teriam peso na sua decisão, caso uma proposta chegue, de fato, no futuro próximo:

— Eu entendo que o torcedor é emoção, ele vai sempre querer que o jogador que está em campo dê o melhor e que as coisas aconteçam da melhor maneira, e hoje foi a minha vez. E eu já saí da Arena, em muitos jogos, aplaudidos pelo torcedor, não só aqui, mas em outros cenários também. Então, eu jamais vou tomar uma decisão pensando numa situação como essa, uma situação isolada. Jamais na minha vida eu tomei decisões dessa maneira e não vai ser dessa vez que eu vou tomar.