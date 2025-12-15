Volante ex-Grêmio, autor de gol em Gre-Nal, anuncia aposentadoria

Rômulo atuou no Tricolor por empréstimo em 2019 e marcou sua passagem com um golaço no Gre-Nal 422. Lauro Alves / Agencia RBS

Ex-volante do Grêmio, Rômulo anunciou sua aposentadoria no último sábado (13). Medalhista olímpico e campeão da Copa do Brasil pelo Vasco, o jogador de 35 anos atuou no Tricolor por empréstimo em 2019 e marcou sua passagem na Arena com um golaço no Gre-Nal 422.

Desde 2023, ele atuava no Retrô FC, que foi rebaixado à Série D nesta temporada. Em entrevista ao Portal Agora ED, o jogador declarou que agora pretende aproveitar a vida e dedicar mais tempo à família.

— Neste ano de 2025, no final da temporada, estou encerrando a carreira. Agora é aproveitar um pouco a vida, a família, ficar perto dos filhos e aproveitar um pouco. Foram 20 anos de carreira, e agora vamos aproveitar um pouco da vida — anunciou Rômulo.

Natural de Picos (PI), Rômulo iniciou a sua trajetória na base do Porto-PE, passou pelo Vasco e se profissionalizou em 2010. Foi titular na conquista da Copa do Brasil de 2011, vencida pelo clube carioca sobre o Coritiba.

O volante também atuou no Spartak Moscou, onde disputou a Champions Leaguq e marcou um gol contra o Barcelona, no Camp Nou. Pela Seleção Brasileira, integrou o grupo vice-campeão olímpico em Londres, em 2012, e marcou um gol em amistoso contra a Argentina.

Passagem pelo Grêmio

Com a camisa gremista, Rômulo somou 30 partidas, dois gols e uma assistência durante a temporada de 2019, emprestado pelo Flamengo. Além do gol em Gre-Nal pelo Brasileirão, o ponto alto de sua passagem, o volante conquistou o Gauchão daquele ano.