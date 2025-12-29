Jogador disputou a última temporada pelo Atlético-GO. Lauro Alves / Agência RBS

O volante Ronald, do Grêmio, é alvo de investidas e sondagens de clubes do futebol brasileiro. Depois de atuar no Atlético-GO, por empréstimo, o jogador não tem perspectiva de aproveitamento no clube gaúcho e terá novo destino.

Conforme apurou a reportagem de Zero Hora, o próprio clube goiano demonstrou interesse em contar com o atleta no próximo ano. Anunciado em agosto pelo Atlético, tornou-se titular e atuou em 14 partidas na Série B. Quando esteve em campo, o time teve 57% de aproveitamento.

Além do Atlético-GO, o Juventude e o Goiás enviaram propostas oficiais ao Grêmio. Outros dois clubes também realizaram sondagens: Coritiba e Bragantino. E São Bernardo e Sport chegaram a fazer consultas, mas as tratativas não avançaram.

Mesmo com vínculo até dezembro de 2027, Ronald já recebeu a indicação de que não será aproveitado no Grêmio, e é considerado um potencial de venda.