O volante Ronald, do Grêmio, é alvo de investidas e sondagens de clubes do futebol brasileiro. Depois de atuar no Atlético-GO, por empréstimo, o jogador não tem perspectiva de aproveitamento no clube gaúcho e terá novo destino.
Conforme apurou a reportagem de Zero Hora, o próprio clube goiano demonstrou interesse em contar com o atleta no próximo ano. Anunciado em agosto pelo Atlético, tornou-se titular e atuou em 14 partidas na Série B. Quando esteve em campo, o time teve 57% de aproveitamento.
Além do Atlético-GO, o Juventude e o Goiás enviaram propostas oficiais ao Grêmio. Outros dois clubes também realizaram sondagens: Coritiba e Bragantino. E São Bernardo e Sport chegaram a fazer consultas, mas as tratativas não avançaram.
Mesmo com vínculo até dezembro de 2027, Ronald já recebeu a indicação de que não será aproveitado no Grêmio, e é considerado um potencial de venda.
Revelado na base gremista em 2023, o volante disputou 36 jogos pelo Grêmio. Em 2025, atuou em 12 partidas, mas perdeu espaço com Mano Menezes. No início desta temporada, ele foi especulado em clubes europeus, mas as negociações não avançaram.