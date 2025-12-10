"Vamos fazer muito pelo Grêmio nos próximos três anos", afirma Antônio Dutra Junior, novo vice de futebol do Grêmio

Antônio Dutra Junior evitou falar sobre contratações. Duda Fortes / Agencia RBS

Um dos principais nomes do novo departamento de futebol do Grêmio da gestão de Odorico Roman é Antônio Dutra Junior, que será o vice-presidente de futebol do clube pelos próximos três anos. Ele foi apresentado nesta quarta-feira (10), ao lado de Paulo Pelaipe, novo executivo de futebol, e Alex Leitão, novo CEO do Tricolor.

Dutra Junior evitou falar sobre contratações na apresentação, mas afirmou que ele e os novos profissionais do departamento de futebol vão entregar muito pelo Grêmio.

— Privilégio fazer parte deste departamento de futebol, com pessoas muito qualificadas. Tenho certeza que vamos fazer muito pelo Grêmio nos próximos três anos.