Grêmio

Temporada 2026
Notícia

"Vamos fazer muito pelo Grêmio nos próximos três anos", afirma Antônio Dutra Junior, novo vice de futebol do Grêmio

Profissional evitou falar sobre contratações na apresentação

Zero Hora

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS