"Vamos fazer muito pelo Grêmio nos próximos três anos", afirma Antônio Dutra Junior, novo vice de futebol do Grêmio

Um dos principais nomes do novo departamento de futebol do Grêmio da gestão de Odorico Roman é Antônio Dutra Junior, que será o vice-presidente de futebol do clube pelos próximos três anos. Ele foi apresentado nesta quarta-feira (10), ao lado de Paulo Pelaipe, novo executivo de futebol, e Alex Leitão, novo CEO do Tricolor.
Dutra Junior evitou falar sobre contratações na apresentação, mas afirmou que ele e os novos profissionais do departamento de futebol vão entregar muito pelo Grêmio.
— Privilégio fazer parte deste departamento de futebol, com pessoas muito qualificadas. Tenho certeza que vamos fazer muito pelo Grêmio nos próximos três anos.
