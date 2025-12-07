"Vamos conversar na terça ou na quarta-feira", revela Mano sobre futuro no Grêmio

Treinador deixou permanência no clube em aberto. Filipe Duarte / Agencia RBS

Após a goleada por 4 a 0 sobre o Sport, em Recife neste domingo (7), o treinador do Grêmio, Mano Menezes, despistou sobre a continuidade do trabalho para o ano que vem.

Ele garantiu que haverá uma reunião na próxima semana para decidir se o treinador continua no cargo em 2026. Mano evitou entrar em detalhes sobre a negociação.

— Sábado, recebi um telefonema de alguém da (futura) direção. Disse que vamos conversar — resumiu.

Em um primeiro momento, ao falar sobre a análise do trabalho, o técnico chegou a mostrar pessimismo sobre a permanência:

— Tenho 25 anos de Série A. Sei interpretar as palavras, e sei interpretar os silêncios.

Sobre a goleada na rodada final, Mano afirmou que o time "se comportou bem", com uma atuação "lúcida":

— Criamos oportunidades bem construídas para fazer o 4 a 0. No segundo tempo administramos, poderíamos ter forçado mais. O gramado estava alto, estava bastante quente, isso dificultou — explicou.

O grupo de jogadores inicia período de férias nessa segunda-feira. A apresentação para a temporada 2026 está marcada para o dia 2 de janeiro. O Gauchão começa no final de semana dos dias 10 e 11 de janeiro. Três semanas depois começará a Série A.