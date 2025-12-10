Valorização da base e futebol vertical: como pode ser o "Grêmio Way" de Luís Castro

Luís Castro treinou o Botafogo entre 2022 e 2023. Vitor Silva / Botafogo,Divulgação

O Grêmio prepara mudanças para 2026. Agora, com a nova gestão empossada, o primeiro dia oficial de trabalho dos novos dirigentes começou com a confirmação da saída de Mano Menezes do comando técnico da equipe. E sem perder tempo, um substituto entrou na mira do departamento de futebol. Luís Castro, 64 anos, é o escolhido de Odorico Roman para iniciar o próximo ano como treinador do time principal. Um pilar para construir o "Grêmio Way", inspirado no que aconteceu no Botafogo.

O assunto nos bastidores da cerimônia de posse da gestão de Odorico na Arena, na última segunda-feira (8), já era a excitação no ambiente com a definição de que Luís Castro seria o alvo para 2026. Mesmo que o discurso nos microfones era de respeito a Mano Menezes. Tanto que a negociação iniciada na terça-feira (8) avançou rapidamente. E a expectativa é de que o contrato de dois anos possa ser finalizado nesta quarta-feira (10) ou na quinta-feira (11).

O português contempla o perfil buscado pela direção. Principalmente pelo sucesso do trabalho desenvolvido no Botafogo, entre 2022 e 2023, quando o time que seria campeão da Libertadores e do Brasileirão em 2024 foi construído.

— Veio para o Botafogo para o projeto de reestruturação do futebol do clube. Não era apenas um treinador, mas ajudou a estruturar o "Botafogo Way", que é o projeto para o futebol, sobre como as equipes deviam jogar — da base, feminino e profissional. Ele tinha a chave do clube ao lado do Textor. É um treinador que olha muito para a base, que sabe posicionar a instituição diante da torcida. O time era vertical, agudo, e na maioria das vezes sem a posse de bola. O elenco do Botafogo na época tinha bons jogadores, mas pouco conhecidos do Brasil — comentou Jéssica Maldonado, setorista do Botafogo para o ge.globo.

Segundo fontes próximas ao técnico consultadas por Zero Hora, Castro está entusiasmado com a possibilidade de trabalhar novamente no Brasil. Mas assim como fez no Botafogo, quer ter influência no "Grêmio Way". Um projeto que modele a forma de jogar do clube. Além da questão de investimento em reforços, o treinador também pretende ter liberdade para integrar muitos jovens da base no time principal.

Com custo inferior a R$ 2 milhões para todos os profissionais da comissão técnica, a expectativa é de que as partes conversem a partir desta quarta. Um passo importante para iniciar a definir o perfil dos reforços que serão buscados para a próxima temporada.

O português está livre no mercado após passagens pelo futebol saudita e dos Emirados Árabes. Ele comandou o Al Nassr, de Cristiano Ronaldo, de julho de 2023 a setembro de 2024. Em junho deste ano, o técnico acertou com o Al Wasl, dos Emirados Árabes. Em novembro, após cinco meses de trabalho, Castro rescindiu com o clube.