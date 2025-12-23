Troca de chaves do Olímpico para Arena do Grêmio fica para 2026; veja a situação do antigo estádio

Interior do Estádio Olímpico, antiga casa do Grêmio. Esther Fischborn / ge.globo

A permuta entre a Arena do Grêmio e o antigo estádio Olímpico ficou para 2026. Havia a expectativa de que a troca de chaves pudesse ocorrer em 2025, mas as partes envolvidas no negócio não entraram em acordo para a assinatura do documento e já não há mais tempo hábil para a formalidade.

O Grêmio diz aguardar posicionamento das empresas OAS 26 e Karagounis, que serão as proprietárias da área do Olímpico. No local do antigo estádio, devem ser construídos empreendimentos imobiliários. O velho casarão gremista será demolido.

Fonte ouvida ligada à Karagounis afirma que a empresa tem interesse na permuta e já reúne os documentos para a troca. Por outro lado, o ge apurou junto ao Grêmio que a empresa possui pendências, como o pagamento de multa pelo atraso na permuta — o prazo venceu em 2022 — e a destinação de vagas de estacionamento para a Arena em empreendimento próximo ao estádio.

A reportagem não conseguiu contato com a Coesa, responsável pela OAS 26, e segue aberta para posicionamento. A empresa, oriunda do desdobramento da antiga OAS, não sinalizou nos bastidores a disposição para a assinar a permuta por enquanto.

Ao mesmo tempo, segue a discussão sobre a responsabilidade de obras de melhorias na infraestrutura do entorno da Arena. O Ministério Público acompanha as tratativas entre a prefeituras e as empresas que construíram o estádio, mas, por enquanto, não há definição de quando as obras sairão do papel e como serão bancadas.

A entrega do Olímpico para a OAS 26 e a Karagounis faz parte do pagamento do Grêmio para ter a Arena, inaugurada em dezembro de 2012. Para ter o novo estádio, o Tricolor concedeu 20 anos de exploração comercial mais a antiga casa.

Até 2025, não havia condições favoráveis para a chamada troca de chaves por conta da alienação da Arena na Justiça como garantia de dívidas da Metha, empresa que administrava o local. O Olímpico até começou a ser demolido em 2013, mas em função do imbróglio, a intervenção foi suspensa.

Em julho deste ano, empresário Marcelo Marques comprou dois terços da dívida por R$ 80 milhões, e o Grêmio já havia pago R$ 20 milhões pela outra parte. Assim, como ambos não têm interesse na execução do débito, a Arena deixa de estar "pendurada" pelo débito. Marques também pagou R$ 50 milhões para antecipar o final da exploração pela Metha e entregar a gestão do estádio ao clube.

Veja imagens do Olímpico

Credores contestam venda da Arena

Reportagem do jornal O Globo revelou que a venda da gestão da Arena passou a ser contestada judicialmente. O Grupo Metha (antiga OAS) está em recuperação judicial e a dívida chega a R$ 6 bilhões.

Credores do grupo afirmam que a negociação ocorreu de forma irregular, já que a Arena era um ativo avaliado em "zero", mas foi negociada por uma cifra milionária após a aprovação do plano de recuperação judicial. O montante não seria destinado para o pagamento de dívidas, o que, conforme os credores, reforçaria a suspeita de ocultação de patrimônio e indução ao erro.

Procurado pelo ge, o Grêmio informa que acompanha esse processo e entende que os credores não pedem a anulação do negócio da Arena e, sim, do plano de recuperação judicial da Metha. Ou seja, argumenta que esse processo não interfere na vida do clube.

Manutenção do Olímpico

O Grêmio mantém o estádio Olímpico com segurança privada. O "Velho Casarão" é utilizado para treinamentos com tiros da Brigada Militar, Bombeiros e Polícia Civil. Dentro do campo, o mato cresce alto e há arvores no que um dia foi o gramado. Em novembro, o ge obteve autorização para ver como o estádio está por dentro.

O último jogo no local ocorreu em 13 de fevereiro de 2013, a vitória do Grêmio sobre o Veranópolis por 1 a 0 pelo Campeonato Gaúcho. Em 2024, a festa de aniversário do clube, aberta aos torcedores, foi realizada nas dependências do estádio, mas na área externa, próximo ao campo suplementar.