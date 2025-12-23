Grêmio

Raio-X do alvo
Notícia

Titular com mais jogos e líder do time em assistências: como está a temporada de Tetê na Grécia

Jogador do Panathinaikos soma 27 partidas e sete passes para gol em todas as competições

Nicholas Lyra

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS