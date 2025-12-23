Titular com mais jogos e líder do time em assistências: como está a temporada de Tetê na Grécia

Tetê é titular absoluto do time de Rafa Benítez. Aris MESSINIS / AFP

O atacante Tetê, de 25 anos, é um dos alvos do Grêmio para a próxima temporada. O jogador, formado na base do clube, saiu jovem para a Europa e, atualmente, defende as cores do Panathinaikos, da Grécia.

O clube ocupa a sexta posição no Campeonato Grego. Sob o comando de Rafa Benítez, campeão europeu com o Liverpool em 2005 e do Mundo com a Inter de Milão em 2010, Tetê é o jogador que mais vezes foi a campo com a camisa do Panathinaikos nesta temporada.

Das 30 partidas disputadas pelo clube, Tetê esteve em campo em 27 delas. Nenhum outro titular disputou mais partidas. Ele soma 2048 minutos em campo.

O jogador atua com a camisa 10 no clube grego, posição pretendida para reforçar o elenco. No entanto, sob o comando de Benítez, tem atuado aberto pelo lado direito de ataque, como mostra o mapa de calor abaixo.

No Campeonato Grego, Tetê tem atuado aberto pelo lado direito do ataque. Sofascore / Reprodução

Somando todas as competições (Campeonato Grego, Copa da Grécia, Liga Europa e fase preliminar da Liga dos Campeões), Tetê é o principal líder em assistências: são sete. Ele também marcou dois gols, ambos no Campeonato Grego.

Na Liga Europa, principal competição continental disputada pelo Panathinaikos, Tetê foi titular em todos os jogos. A média de permanência em campo nessas partidas também é alta: 79 minutos. No torneio, tem duas assistências e uma presença no "time da semana".

Artilheiro do time na última Conference League

Tetê chegou ao Panathinaikos na temporada passada, depois de uma breve e apagada passagem pelo Galatasaray. Na Turquia, disputou 45 partidas, marcando apenas três vezes e distribuindo cinco assistências.

No entanto, no primeiro ano de Panathinaikos, foi um dos destaques do time. Foram 11 gols e três assistências em 49 jogos disputados.

Tetê também foi o artilheiro do time na Conference League, a terceira competição continental em ordem de importância na Europa. Os gregos foram até as oitavas de final, e acabaram elimiados pela Fiorentina. Na campanha, o jogador marcou quatro vezes.

Antes, Tetê também defendeu o Leicester, da Inglaterra. O atacante deixou o Grêmio em 2019, para atuar no Shakthar Donetsk, da Ucrânia. No clube, trabalhou com o técnico Luís Castro.

Sequência da temporada

No momento, a temporada do futebol na Grécia está pausada por conta do fim de ano. O próximo jogo do Panathinaikos é no dia 11 de janeiro, contra o Panserraikos, lanterna da competição. Resta saber se Tetê estará mais uma vez em campo para defender o atual clube.

Os números de Tetê na temporada 2025