Tiaguinho deve ser aposta do Grêmio para 2026; conheça a origem do volante

Jogador é uma das promessas da base do clube nos últimos anos. Angelo Pieretti / Grêmio

Um amistoso disputado por crianças do sub-9 na beira do Guaíba, em Porto Alegre, rendeu um dos jogadores recentes com mais potencial no Grêmio. Tiago Augusto Gonçalves, o Tiaguinho, é um dos jovens alçados ao grupo principal para o início do trabalho de Luís Castro e já chamou atenção durante a Copa do Mundo Sub-17, quando converteu pênalti de cavadinha.

O volante de 17 anos tem multa de 100 milhões de euros (R$ 625 milhões) e é um dos jovens considerados mais promissores do Tricolor.

Tiaguinho é natural de Joinville, em Santa Catarina. A escolinha da qual ele fazia parte participou de um amistoso com o sub-9 do Grêmio na Centro de Treinamento Parque Cristal, costumeiramente conhecido como CT do Cristal, na orla do Guaíba. O rendimento neste amistoso fez os supervisores técnicos Cristóvão Salazar e o Daniel Otto identificarem um potencial ativo.

Rapidamente fizeram os contatos, acertaram colégio e uma ajuda de custo e garantiram Tiaguinho para a categoria sub-10. A família toda se envolveu e mudou-se para Porto Alegre.

– Não teve uma jogada específica. Ele deitou no jogo, destruiu. Não trouxemos para fazer teste. Trouxemos ele aprovado – disse Cristovão Salazar.

Desde 2018, Tiaguinho trilha um caminho que tem um destino considerado como certo: o time principal do Grêmio. Ainda não estreou pelo profissional, mas estava no banco de reservas na vitória sobre o Sport na última rodada do Brasileirão.

Todas as fontes ouvidas pelo site ge.globo têm convicção no sucesso do volante como jogador profissional. Muitos já falam, inclusive, que ele vai durar pouco tempo com a camisa do Grêmio em tom de lamento.

Em fevereiro, Tiaguinho completa 18 anos, o que permite uma transferência internacional. Nos bastidores, Tiaguinho sempre foi considerado destaque de uma categoria com diversos bons nomes como Gabriel Mec, Pedro Gabriel, Roger, Luis Eduardo e outros.

Chegada ao time principal

Tiaguinho estará no elenco principal a partir do dia 2 de janeiro, no CT Luiz Carvalho. A expectativa é de que ganhe as primeiras chances durante o Gauchão, sob o comando de Luís Castro. O português pretende dar espaço para a base, já que o Tricolor não tem muitos recursos para investimento no mercado. O meio-campo tem concorrência dura, mas a projeção é de espaço para Tiaguinho.

A maturidade de jogo do volante, que sempre pulou etapas e esteve em categorias acima, é o mais citado nos bastidores. Tiaguinho é segundo volante e já atuou também como meia. Mas é com o campo de frente que rende mais e mostra o maior potencial, de controle do ritmo do time.

Foi citado como "cerebral" e mais maduro que os companheiros, por exemplo. Por isso encantou o técnico Renato Portaluppi, que já o havia chamado para treinos em 2024.

Cavadinha é marca

Tiaguinho ganhou destaque nacional em novembro durante a Copa do Mundo Sub-17. Na segunda fase, converteu de cavadinha pênalti contra o Paraguai inclusive com direito a encarar as provocações do goleiro rival. Meses antes, na Copa São Paulo, já havia feito o mesmo na disputa com o Bragantino.

Nos bastidores, não há preocupação no uso do recurso. O que o Grêmio faz é orientar os jovens sobre o impacto externo que essa jogada pode causar em caso de erro. Ademais, vai da personalidade de cada jovem. O que sempre sobrou para Tiaguinho. Além disso, o volante tem recurso e varia bastante as batidas, o que o permite ter só acertos em penalidades.