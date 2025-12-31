Tetê recusa três clubes para tentar voltar ao Grêmio

O meia-atacante insiste em voltar ao clube que o projetou. Panathinaikos / Divulgação

A saga de Tetê para tentar voltar ao Grêmio se arrasta nos últimos dias de 2025 e deverá abrir o novo ano. O meia-atacante insiste em voltar ao clube e teve nova conversa com o Panathinaikos, da Grécia. Ele recusou três investidas para manter o sonho de vestir, mais uma vez, a camisa gremista. O jogador se reapresenta após a virada do ano para treinamentos.

O atleta, que voltou aos treinamentos na última terça-feira (30), após passar o Natal no Rio Grande do Sul, teve uma conversa em tom de cobrança com a direção europeia. Há uma insatisfação pela foto dele posada com uma camisa com o número 14, a mesma que ele utiliza na carreira.

O Panathinaikos avisou que não tem o desejo de negociá-lo por menos de 9,8 milhões de euros, preço pago em 2025 para tirá-lo do Galatasaray da Turquia. O movimento articulado de empréstimo está descartado neste momento.

Os gregos foram procurados nas últimas semanas por três times: Atlético-MG, Villarreal-ESP e Benfica. A avaliação nos bastidores é que o trio tem capacidade de investimento superior para uma compra. Tetê avisou que aceitaria trocar Atenas por Porto Alegre. A única chance de alteração na decisão seria pelo esgotamento das possibilidades de volta ao Grêmio.

O Tricolor, por sua vez, prepara para os próximos dias apresentar uma oferta formal para tentar recontratar o atleta. Qualquer novidade deverá surgir na reapresentação do clube, prevista para 2 de janeiro, depois da virada de ano, já que o Panathinaikos concedeu folga ao elenco. O campeonato local recomeça em 11 de janeiro.