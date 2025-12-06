Técnico do Sport explica motivação contra o Grêmio: "Dar esperança para o torcedor no ano que vem"

Interino César Lucena tenta evitar a 11ª derrota consecutiva do time de Recife. Paulo Paiva / Sport Recife/Divulgação

Desde o meio de novembro, o Sport já sabe que disputará a Série B em 2026. Com 10 derrotas consecutivas, o time de Recife sequer conseguirá deixar a lanterna na última rodada, mas enfrentará o Grêmio tentando deixar uma boa impressão para o próximo ano.



— Essa partida de domingo é a última na nossa casa, diante do nosso torcedor, que está ferido, triste e chateado. E com razão. Mas é uma partida que temos que vencer. Não podemos acabar o ano dessa forma. Temos que acabar o ano vencendo para dar uma esperança para o torcedor no ano que vem — projetou o técnico César Lucena.



Com apenas 17 pontos conquistados, o clube pernambucano é dono atualmente da segunda pior campanha da história dos pontos corridos, igualando o América-RN, de 2007, com míseros 15% de aproveitamento. Somente a Chapecoense de 2021 teve pior desempenho, com 15 pontos em todo campeonato.



Caso vença o Tricolor na Ilha do Retiro, às 16h deste domingo (7), o Sport igualaria o rival Náutico que, em 2013, somou 20 pontos.

— Não digo que é um ano para esquecer, mas para você ver o que foi feito de bom, o que foi feito de ruim, para ano que vem termos um bom ano, um ano de alegrias para o torcedor, com mais vitórias dentro de campo. Que seja um ano que a gente consiga o nosso objetivo, que será o acesso à Série A de 2027— comentou o treinador que ocupa o cargo de forma interina.

Provável time

No último ato da temporada, o comandante rubro-negro deve mudar mais uma vez a escalação, devolvendo à titularidade jogadores que foram preservados na derrota para o Bahia, em Salvador, na quarta-feira passada (3), como os atacantes Pablo e Léo Pereira.



O time deve ter: Gabriel Vasconcelos; Matheus Alexandre, Rafael Thyere, Ramon e Luan Cândido; Rivera, Pedro Augusto e Lucas Lima; Matheusinho, Léo Pereira e Pablo.

Crise

O Sport enfrenta uma grave crise política, com o presidente Yuri Romão tendo renunciado ao cargo no final de novembro por rejeição e perda de apoio interno. Por isso, foi convocada uma eleição para escolher um novo dirigente, que terá um "mandato tampão" até o fim de 2026.



Três chapas foram inscritas, sendo encabeçadas por Paulo Bivar (filho de Milton Bivar, presidente campeão da Copa do Brasil e que faleceu em novembro), Matheus Souto Maior e Severino Otávio, conhecido como Branquinho, que já presidiu o clube há alguns anos.

As piores campanhas da história dos pontos corridos

Chapecoense, em 2021: 15 pontos (13% de aproveitamento)

América-RN, em 2007: 17 pontos (15% de aproveitamento)

Náutico, em 2013: 20 pontos (17% de aproveitamento)