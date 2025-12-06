Grêmio

Última rodada
Notícia

Técnico do Sport explica motivação contra o Grêmio: "Dar esperança para o torcedor no ano que vem"

Dono da segunda pior campanha da história dos pontos corridos, clube pernambucano foi rebaixado com cinco rodadas de antecedência

Filipe Duarte

Direto de Recife

