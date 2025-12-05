Suárez elege gol pelo Grêmio como um dos mais bonitos da carreira

Suárez celebrando o gol no Gre-Nal. Anselmo Cunha / Agencia RBS

Luis Suárez já deixou o Grêmio há quase dois anos, mas segue lembrando dos bons momentos vividos em Porto Alegre. Em entrevista à ESPN, o uruguaio falou sobre os gols mais bonitos que marcou em sua carreira e elegeu o do clássico Gre-Nal 439 como um deles.

— Fiz um de fora da área no Brasil pelo Grêmio. A bola entrou no ângulo — citou o camisa 9, atualmente no Inter Miami, dos Estados Unidos.

O lance nasceu em uma roubada de bola de Kannemann, na intermediária de ataque. Suárez protegeu a bola, girou em cima de Johnny e bateu no ângulo, sem chances para o goleiro Keiller.

O uruguaio marcou o primeiro gol da vitória gremista por 3 a 1 pelo primeiro turno do Brasileirão. Bitello e Villasanti ampliaram. O Tricolor foi vice-campeão do campeonato na ocasião.

Veja os melhores momentos do Gre-Nal 439

Suárez fez 54 partidas com a camisa gremista, com 29 gols marcados e 17 assistências.