Sport x Grêmio: onde assistir ao vivo, horário e escalações pelo Brasileirão

Sport x Grêmio: tudo sobre o jogo da última rodada do Brasileirão 2025. ArteZH

Grêmio e Sport se enfrentam neste domingo (7), às 16h, pela última rodada do Brasileirão 2025. O jogo ocorre na Ilha do Retiro, em Recife.

O Tricolor vem de derrota para o Fluminense, por 2 a 1, na Arena. Já o Leão da Ilha perdeu para o Bahia, por 2 a 0, na Fonte Nova.

Escalações para Sport x Grêmio

Sport: Caíque França; Aderlan, Rafael Thyere, Lucas Kal (Pedro Augusto) e Lucas Cândido (Kévyson); Rivera, Adriel e Lucas Lima; Igor Cariús, Matheusinho e Romarinho. Técnico: César Lucena.

Grêmio: Tiago Volpi; Marcos Rocha, Gustavo Martins, Wagner Leonardo e Marlon; Cuéllar, Camilo (Edenilson), Pavon (Alysson), Willian e Amuzu; Carlos Vinícius. Técnico: Mano Menezes.

Arbitragem para Sport x Grêmio

Ainda não divulgada pela CBF.

Onde assistir a Sport x Grêmio

GZH acompanha o jogo em tempo real ;

acompanha o jogo em ; Siga a narração torcedora em GZH ( App Store e Google Play ) — saiba como selecionar seu time clicando aqui ;

e ) — saiba como selecionar seu time A Jornada Digital da Gaúcha começa às 13h;

A programação esportiva começa às 9h30min com o Domingo Esporte Show;

A Rádio Gaúcha abre a jornada às 15h15min ;

; O Gaúcha Sports Bar exibe a partida;

O Premiere anuncia a transmissão.

Como chegam Sport x Grêmio

Sport

O Leão da Ilha não tem novas baixas para enfrentar o Grêmio. Apenas Zé Lucas (liberado após disputar o Mundial sub-17 com a seleção), Hereda (transição física) e Derik Lacerda (afastado por indisciplina) não ficam à disposição.

Além disso, o Sport entra em campo com a situação já definida. Rebaixado, não poderá deixar a lanterna do campeonato nem em caso de vitória.

Grêmio

O Tricolor tem duas novidades para enfrentar o Sport. Os atacantes Carlos Vinícius e Amuzu voltam a ficar à disposição após cumprirem suspensão. Por outro lado, os volantes Arthur e Dodi estavam pendurados e receberam o terceiro amarelo na partida da Arena.

O Grêmio entra em campo buscando confirmar a vaga na Sul-Americana de 2026. Com 46 pontos, o Tricolor tem 98,5% de chance de se garantir na competição.