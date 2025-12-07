Sport 0x4 Grêmio: veja os gols e os melhores momentos da partida pelo Brasileirão

O Grêmio encerrou a temporada de 2025 com goleada. Neste domingo (7), o Tricolor venceu o Sport por 4 a 0, na Ilha do Retiro, pela última rodada do Brasileirão. Com o resultado, o clube termina o campeonato na 9ª colocação, com 49 pontos, e classificado para a Copa Sul-Americana.

Foi um jogo morno no Recife. O Grêmio contou com a qualidade decisiva de Carlos Vinícius para abrir o placar aos 28 minutos de jogo e ampliar em seguida. No final do primeiro tempo, Gustavo Martins fez 3 a 0 de cabeça. Na volta do intervalo, foi a vez de Cristaldo voltar a marcar e encerrar a goleada.