Seis portugueses e um brasileiro: conheça a nova comissão técnica do Grêmio

Foto do encontro dos integrantes da comissão de Luís Castro. Instagram / Reprodução

A nova comissão técnica do Grêmio, comandada pelo português Luís Castro, trará a Porto Alegre mais seis profissionais de sua confiança. O treinador contará até mesmo com um brasileiro na equipe. Serão dois auxiliares, dois preparadores físicos, um preparador de goleiros e um analista de desempenho.

O único brasileiro a compor a nova comissão técnica do Grêmio é o preparador físico Roberto Júnior, de 44 anos, que iniciou sua trajetória ao lado de Luís Castro em 2022, quando o português assumiu o comando do Botafogo.

Os demais profissionais são portugueses, todos com mais de 40 anos. Eles trabalharam juntos na passagem de Luís Castro pelo futebol árabe, quando o técnico dirigiu o Al-Nassr e, mais recentemente, o Al Wasl.

Além do preparador físico brasileiro, o outro a exercer a função será Nuno Cerdeira, de 42 anos, que foi incorporado à comissão técnica de Luís Castro em sua passagem pelo Al-Nassr, em 2023.

A equipe também contará com dois auxiliares portugueses. Vítor Severino, 42 anos, é quem tem a relação mais longeva com Luís Castro — eles se conheceram quando trabalharam juntos nas categorias de base do Porto.

Em 2024, o também auxiliar Pedro Mané foi integrado ao time de Luís Castro. Ex-jogador sem grande destaque, o profissional tem 40 anos.

Nuno Baptista, 49 anos, será o analista de desempenho. A relação profissional com Luís Castro começou no Botafogo e, desde então, eles mantêm a parceria.

O ex-jogador Daniel Correia, também de 49 anos, exerce a função de preparador de goleiros e integra a comissão técnica de Luís Castro desde 2021.

É importante destacar que o Grêmio possui profissionais fixos que atuam nessas mesmas áreas. O preparador físico é Rogério Dias, o preparador de goleiros é Mateus Famer e o auxiliar fixo do clube, por enquanto, segue sendo James Freitas.